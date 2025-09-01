Esos celulares se quedarán sin WhatsApp a partir de septiembre

Los celulares que no cuenten con sistemas operativos cercanos a los 10 años, quedarán fuera de las actualizaciones de WhatsApp,

Meta suma una nueva mejora en sus actualizaciones. Es que, como todos los meses, la compañía se renueva dejando afuera a varios modelos de celulares antiguos, imposibilitando su compatibilidad con WhatsApp. En este sentido, a partir del 1 de septiembre, una serie de smartphones quedará fuera de la lista de equipos que podrán instalar la versión más reciente.

Esta actualización afecta a marcas como Samsung, Apple, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC. Es decir, celulares que ya llevan más de una década en el mercado y que ya no cuentan con soporte oficial de sus fabricantes. Si bien podrán seguir usando la aplicación en su estado actual, perderán el acceso a sus nuevas funciones.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares iPhone en noviembre WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares en septiembre.

¿Qué celulares se quedan sin actualización de WhatsApp? Según el último anuncio de la compañía, la lista incluye equipos como Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy Core, además de iPhone 5, 5c, 6 y SE de primera generación. También se suman modelos de Motorola (Moto G de primera generación y Moto E), LG (Optimus G, Nexus 4 y L90), Huawei Ascend D2, así como los Sony Xperia Z, Xperia SP y Xperia T, entre otros.