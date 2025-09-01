¿Qué hay de nuevo? Cambios para WhatsApp Web y nuevas funciones

La preferencia de millones de usuarios por gestionar sus conversaciones desde distintos dispositivos consolida a WhatsApp Web como una de las funciones más utilizadas de la aplicación de mensajería. La versión online es noticia por cambios y un rediseño que no solo apunta a un aspecto más actual, sino también a mejorar la legibilidad y la navegación.

Con el nuevo rediseño, la WhatsApp presenta un fondo de pantalla con el clásico motivo Doodle en los chats y un mayor aprovechamiento del espacio de la pantalla, facilitando la visualización de las conversaciones. Otro cambio destacado es la visualización de miniaturas en la lista de chats cada vez que el usuario recibe una imagen o un sticker, lo que permite identificar rápidamente el contenido.

Además, los enlaces ahora aparecen en verde en lugar de azul, y en la esquina superior izquierda ya no se muestra la palabra “Chats”, sino “WhatsApp”. Dependiendo del tema configurado por el usuario, la interfaz ofrece distintos tonos de verde para un estilo más fresco y consistente con la identidad de la marca.

El rediseño se suma a otras funciones que WhatsApp ha incorporado en su versión web, como la posibilidad de usar la cuenta en múltiples dispositivos en simultáneo. Esto ha permitido a los usuarios trabajar en sus conversaciones tanto desde el móvil como desde un ordenador sin depender de la conexión directa entre ellos.

Cabe destacar que no todas las novedades llegan al mismo tiempo ni a todos los usuarios. La implementación puede variar según la región, el dispositivo y la versión de la aplicación, ya sea móvil, de escritorio o web. A medida que las actualizaciones avancen, la totalidad de los usuarios de WhatsApp Web podrán acceder a estas mejoras.