WhatsApp: el truco para limpiar la app sin borrar las conversaciones valiosas

Si tenés muchos grupos de WhatsApp en los que no paran de enviar contenido a diario, con cientos de fotos, videos o audios y documentos; esta función de la aplicación es sin dudas para vos. Pero ojo, hay que utilizarla sin borrar las conversaciones en las que guardamos nuestros mensajes más importantes o íntimos para no perderlos de forma definitiva.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación diaria. Sin embargo, el envío constante de fotos, videos, audios y documentos hace que la memoria de los teléfonos se llene rápidamente, lo que provoca lentitud y fallas al recibir archivos.

El procedimiento varía de acuerdo al sistema operativo del celular:

Allí se muestra el espacio ocupado. Se pueden identificar y eliminar archivos pesados o repetidos sin necesidad de borrar los chats.

La función de WhatsApp puede ser distinta para Iphone o celulares Android.

En iPhone:

Ingresar a “Configuración” dentro de WhatsApp.

Entrar en “Almacenamiento y datos” y después en “Administración de almacenamiento”.

Desde allí es posible revisar los archivos más grandes y borrarlos sin afectar las conversaciones.

Otra opción es entrar directamente a los chats más cargados y eliminar fotos, videos o documentos de manera manual, conservando intacto el historial de mensajes.

Por qué se nos satura WhatsApp

Los archivos que se comparten o reciben en WhatsApp se acumulan y ocupan gran parte del almacenamiento del dispositivo. Ante este problema, muchos usuarios optan por eliminar chats completos, perdiendo información valiosa. No obstante, existe una alternativa más práctica: limpiar los archivos innecesarios sin borrar las conversaciones.

Si WhatsApp ocupa demasiado espacio, el dispositivo puede volverse lento, presentar errores al enviar o recibir contenido y hasta dificultar la instalación de actualizaciones. Realizar limpiezas periódicas mejora el rendimiento del celular y asegura que solo se guarde lo realmente importante.