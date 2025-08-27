Spotify le compite a WhatsApp y busca ser más que una app de música
La nueva función de mensajería en Spotify permitirá enviar canciones, listas y pódcast a contactos desde la propia aplicación, reforzando la interacción entre usuarios.
Spotify dio un nuevo paso para ampliar su alcance como aplicación más allá de la música. La plataforma anunció el regreso de la función de mensajería directa, una herramienta que permitirá a los usuarios enviar canciones, listas de reproducción, pódcast y audiolibros a sus contactos sin salir de la app.
De acuerdo a la nota compartida por Techradar, con esta novedad, la compañía busca aumentar el tiempo de permanencia y la interacción dentro de su servicio.
Una función que regresa tras ocho años
Aunque muchos lo perciban como una característica nueva, Spotify ya había probado la mensajería en el pasado. En 2017 decidió eliminarla por el escaso uso que tenía entre sus usuarios. Sin embargo, ahora la aplicación retoma esta función con un enfoque renovado, accesible tanto para cuentas gratuitas como de suscripción.
Para usarla, bastará con buscar a los contactos registrados en la app y abrir un chat. No será posible enviar fotos, audios o vídeos como en otras aplicaciones de mensajería, pero sí textos, emojis y enlaces a todo tipo de contenido disponible en la plataforma. Al mismo tiempo, quienes prefieran seguir compartiendo música a través de redes sociales como Instagram o WhatsApp podrán hacerlo sin cambios.
La nueva función de mensajería de Spotify permite compartir listas y canciones de forma sencilla.
Seguridad y control para los usuarios
La compañía también destacó que esta herramienta contará con medidas de protección para garantizar un uso seguro. Los usuarios tendrán la posibilidad de rechazar mensajes de contactos no deseados, además de reportar comportamientos abusivos o inadecuados.
Con este regreso, Spotify busca modificar su papel como aplicación social y no solo como plataforma de streaming. La estrategia se enmarca en un movimiento más amplio de la empresa por mejorar la retención y el engagement, a través de funciones que fomenten la interacción directa entre oyentes. De esta manera, la app suma una vía adicional para que sus más de 600 millones de usuarios activos en todo el mundo puedan compartir y descubrir música sin salir de su ecosistema.
FUENTE: Información extraída de TechRadar