Spotify lanza Smart Reorder: transiciones perfectas basadas en el ritmo de tus temas

La plataforma Spotify presentó una nueva función que organiza tus listas según los BPM y la tonalidad para sus usuarios premium.

Spotify continúa sumando herramientas para que la experiencia de escucha sea totalmente personalizada. El gigante del streaming lanzó Smart Reorder, una mejora que permite reordenar las canciones de una lista mezclada con solo un toque, logrando que el paso de un tema a otro sea fluido y sin cortes bruscos.

Esta actualización llega tras el éxito de las funciones de mezcla lanzadas el año pasado. Según datos de la empresa, los usuarios Premium de todo el mundo ya escucharon más de 220 millones de horas de sus listas mezcladas. Con Spotify, ahora es mucho más simple armar un set musical que fluya de forma natural, ideal para fiestas o para entrenar sin perder el ritmo.

OpenAI-Spotify - Interna 2 Similar a Spotify DJ: la nueva función de la plataforma de música streaming. Shutterstock Cómo funciona Smart Reorder y la magia del streaming La nueva herramienta de Spotify utiliza datos técnicos de cada canción para organizarlas de forma inteligente. Al activar la función, el sistema analiza los golpes por minuto (BPM) y la clave musical de cada pista para que las transiciones suenen profesionales. Es como tener un DJ personal que se encarga de que la vibra de la lista no decaiga nunca.

Para probarlo, el proceso es muy sencillo:

Entrá a una de tus listas y seleccioná la opción Mix.

Tocá en Edit para encontrar el botón de Smart Reorder .

Una vez activado, verás cómo tus temas se reacomodan automáticamente para que las transiciones suenen mucho mejor. Smart Reorder Spotify Smart Reorder: la nueva función "DJ" de Spotify. Spotify Inspiración y listas de reproducción de artistas Para acompañar este lanzamiento, Spotify actualizó su centro "Mixed By" con nuevas selecciones de artistas reconocidos. Figuras como John Summit, Becky G, Normani y Mike Shinoda compartieron sus propias listas de reproducción mezcladas para que los usuarios vean de qué es capaz esta tecnología. Es una buena forma de encontrar combinaciones de temas inesperadas que funcionan a la perfección.