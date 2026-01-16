Escándalo en Spotify: retiran un éxito número uno en Suecia por ser creado con IA

La industria musical bloquea el tema "I know, You're Not Mine" tras alcanzar la cima de Spotify, abriendo un debate sobre los límites de la creación humana.

Lo que comenzó como un fenómeno musical sin precedentes en Suecia ha terminado en una controversia legal y ética. La canción "I know, You're Not Mine", una melancólica balada folk-pop interpretada por un supuesto artista llamado Jacub, logró escalar hasta lo más alto del Top 50 de Spotify en tiempo récord.

Con más de cinco millones de reproducciones en pocas semanas, el tema se perfilaba como el mayor éxito de 2026, hasta que la falta de presencia física del artista despertó las sospechas de la prensa local.

Spotify - Interna 2 El "Team Jacub" en Spotify La investigación periodística reveló que detrás de la voz de Jacub no hay una persona, sino un grupo de ejecutivos de la firma danesa Stellar Music, especializados en inteligencia artificial. Ante la exclusión de la canción de las listas oficiales por parte de la IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica), los productores defendieron su obra ante medios como la CNN.

Argumentan que la IA fue solo un "instrumento auxiliar" y que el éxito en Spotify es una prueba irrefutable del valor artístico del proyecto, el cual contó con supervisión y emociones humanas durante su desarrollo.

El conflicto ha puesto a prueba las nuevas regulaciones en el mercado nórdico. Mientras que la industria tradicional mantiene la regla de que las obras generadas principalmente por máquinas no pueden competir en rankings oficiales, organizaciones como la sociedad de derechos musicales STIM ya han implementado licencias colectivas para que las tecnológicas entrenen sus modelos legalmente.