Spotify y un golpe al streaming: el impacto del ciberataque masivo

Spotify enfrenta una crisis de seguridad tras la filtración de 86 millones de archivos de audio y los metadatos de casi la totalidad de su catálogo global.

Spotify ha quedado en el ojo de la tormenta tras una extracción masiva de datos atribuida al colectivo activista Anna’s Archive. El grupo asegura haber obtenido cerca del 99,6% de las canciones más escuchadas en el servicio, abarcando contenidos subidos entre 2007 y 2025. Aunque la compañía aclaró que no se comprometieron datos financieros ni contraseñas de los usuarios, la magnitud del incidente es inédita.

Se trata de la descarga de 86 millones de archivos de audio que ahora circulan en redes P2P y torrents bajo la premisa de crear un "archivo de preservación musical" abierto al mundo. La relevancia de este ataque trasciende el simple robo de archivos de audio.

Spotify - Portada Spotify. shutterstock Spotify en alerta Al acceder a los metadatos de 256 millones de canciones, los responsables han podido diseccionar el funcionamiento interno de la plataforma. El informe derivado de la filtración revela una concentración extrema en los hábitos de consumo: el 0,1% del catálogo (unas 210.000 canciones) concentra la inmensa mayoría de las reproducciones globales, mientras que más del 70% de las pistas disponibles en la biblioteca apenas alcanzan las 1.000 escuchas.