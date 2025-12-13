Nueva IA de Spotify: el sencillo paso a paso para hacer tu playlist favorita y agregar canciones que ni sabías que existían

Una nueva forma de escuchar música y expandir tus gustos musicales que estará disponible hasta en la versión Beta.

Spotify suma una nueva inteligencia artificial (IA) para que sus usuarios creen sus playlist de una forma diferente. Sus 713 millones de oyentes encontrarán una función que te permite escribir un prompt sobre tus gustos musicales y que te sume recomendaciones a una playlist nueva.

Si bien existen playlist como Descubrimiento Semanal y Radar de Lanzamientos, que intentan predecir lo que podría gustarte, la novedad de la plataforma te permite controlar el algoritmo y seleccionar canciones ordenadas por artistas o género, sumadas a novedades, que encontrarás en una playlist de tu biblioteca.

Spotify - Interna 3 La nueva IA de Spotify. Archivo. La última actualización de Spotify La nueva función se llama Prompted Playlist o Lista de reproducción con indicaciones. El primer paso es seleccionar el ícono del signo más en la barra de herramientas. Allí encontrarás la función de Prompted Playlist, la cual tienes que tocar. Automáticamente se abrirá una pantalla donde puedes escribir qué esperas en esa lista de reproducción.

Puedes pedirle, por ejemplo, que agregue música de tus artistas favoritos de los últimos 5 años y que incluya temas clásicos que aún no has escuchado. También puedes hacer otros pedidos como música hip-hop y pop que transmitan energía para correr una carrera de 5K en 30 minutos a un ritmo constante y que al final agregue canciones relajantes para estirar.