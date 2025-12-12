Presenta:

Tendencias

Inteligencia Artificial

Cinco carreras que recomienda la inteligencia artificial estudiar para 2026

La inteligencia artificial señala cuáles serán las carreras más demandadas en 2026, entre opciones tecnológicas y profesiones esenciales que seguirán vigentes.

Alejandro Llorente

La inteligencia artificial definió cuáles serán las carreras más buscadas en 2026.

El avance de la inteligencia artificial y la tecnología en general hace que muchas personas se replanteen qué estudiar o se pregunten cuáles serán los cambios más relevantes en el mercado laboral. El temor a la automatización de diferentes profesiones impulsa a que cada vez más usuarios consulten a herramientas de IA sobre qué vale la pena estudiar de cara a un nuevo año que está por comenzar.

Ante este escenario, la inteligencia artificial recomienda carreras directamente vinculadas con la tecnología y los datos, pero también otras pertenecientes a sectores esenciales que seguirán necesitando profesionales humanos, incluso en contextos altamente digitalizados.

Tecnología: IA, datos y ciberseguridad

Como era de esperarse, en primer lugar la IA destaca Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Ciberseguridad. Estas tres carreras responden a una demanda concreta del mercado: las empresas dependen cada vez más de sistemas automatizados, infraestructura digital segura y análisis de información para la toma de decisiones. A esta tendencia se suma que estos perfiles se encuentran entre los más difíciles de cubrir a nivel global, lo que impulsa sus remuneraciones y abre oportunidades tanto en Argentina como en el exterior.

Salud y biotecnología: profesiones que la IA potencia, pero no reemplaza

En paralelo, Ingeniería Biomédica y Biotecnología aparecen como disciplinas con fuerte proyección debido a la expansión de la medicina personalizada, el desarrollo de nuevos tratamientos y la integración entre tecnología y salud. En estos campos, la IA funciona como herramienta de apoyo, pero no reemplaza el rol humano en el diseño, validación y aplicación de soluciones sanitarias. Por eso mantienen una empleabilidad sólida y salarios competitivos, impulsados por la innovación en laboratorios, farmacéuticas y centros de investigación.

La IA recomienda carreras que combinen tecnolog&iacute;a con salud.

La IA recomienda carreras que combinen tecnología con salud.

Construcción, energía y oficios calificados: trabajos indispensables

Aunque la conversación pública suele centrarse en la tecnología, existen profesiones esenciales que mantendrán alta demanda en 2026 y seguirán estando bien remuneradas. Ingeniería Civil, energías renovables, electricidad, soldadura especializada y técnicos matriculados forman parte de ese grupo. Se trata de actividades críticas para la infraestructura, la vivienda, el mantenimiento industrial y la expansión energética, tareas imposibles de automatizar por completo. La IA puede optimizar procesos, pero la ejecución seguirá en manos humanas.

