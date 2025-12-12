Donald Trump sale a proteger la influencia de la inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para bloquear leyes con limitaciones "excesivas" a la inteligencia artificial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva con el propósito de bloquear regulaciones "excesivas" por parte de los estados con respecto a la inteligencia artificial (IA), en un documento en el que ha aludido a leyes que exigen a las empresas "que incorporen sesgos ideológicos".

"Para ganar, las empresas estadounidenses de IA deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa. Sin embargo, la excesiva regulación estatal frustra este imperativo", reza la orden, que lamenta que "las leyes estatales son cada vez más responsables de exigir a las entidades que incorporen sesgos ideológicos en los modelos" de inteligencia artificial.

En concreto, el texto critica una ley del estado de Colorado que busca evitar un "trato o impacto diferenciado" en grupos vulnerables. Con todo, también California, Utah y Texas han establecido leyes para regular la inteligencia artificial en el sector privado.

Estados Unidos y la IA A este respecto, según el texto publicado, la Administración Donald Trump "debe colaborar con el Congreso para garantizar que exista una norma nacional mínimamente gravosa, no 50 normas estatales discordantes".