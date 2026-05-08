Estados Unidos planea evacuar en un vuelo a sus ciudadanos a bordo del crucero con casos de hantavirus

A bordo del MV Hondius, EE.UU. gestiona un vuelo de evacuación ante brote de hantavirus, mientras el crucero se dirige a Canarias.

La posibilidad de una rara transmisión del hantavirus entre los pasajeros del buque holandés MV Hondius es objeto de investigación por parte de las autoridades sanitarias.

Estados Unidos afirma que está organizando un vuelo de evacuación para sus ciudadanos a bordo de un crucero afectado por un brote de hantavirus, mientras la nave se dirige a Canarias.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, se dirige actualmente a las Islas Canarias, donde se espera que llegue el domingo.

Brote de hantavirus en alta mar “El Departamento de Estado está siguiendo de cerca el brote de hantavirus en un crucero neerlandés en el Océano Atlántico y mantiene un contacto estrecho con el personal del crucero, los estadounidenses a bordo y las autoridades sanitarias estadounidenses e internacionales”, dijo un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU, reportó el sitio DW.

El portavoz indicó que se está organizando un vuelo de repatriación y que el departamento está preparado para brindar asistencia consular a los estadounidenses a bordo tan pronto como el barco llegue a la isla de Tenerife.