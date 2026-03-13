WhatsApp centralizará todas las funciones de inteligencia artificial en una misma pestaña

El servicio de mensajería WhatsApp concentra en una sola pesañas todas las posibilidades que ofrece su inteligencia artificial. Está disponible la versión beta.

WhatsApp concentra sus opciones de inteligencia artificial en una sola pestaña.

WhatsApp está trabajando en una reordenación de sus contenidos para centralizar la inteligencia artificial de Meta AI en una pestaña propia y sacar al asistente de la parte dedicada a las conversaciones de esta plataforma que no deja de ofrecer actualizaciones.

Una próxima actualización de WhatsApp traerá cambios en la barra de navegación inferior, donde actualmente se encuentran las pestañas de 'Chats', 'Novedades', 'Comunidades' y 'Llamadas'.

Este espacio sustituirá próximamente la pestaña de 'Comunidades' por otra que estará centrada en Meta AI y las funciones de inteligencia artificial que ofrece el asistente en el servicio de mensajería.

Inteligencia artificial La IA ya se cobra sus víctimas en el mundo laboral. Foto: DPA Whatsapp se sirve del uso de su inteligencia artificial. Foto: Dpa DPA Whatsapp y su pestaña IA Este cambio forma parte de una prueba que WhatsApp ha lanzado con un grupo de usuario, y que el portal especializado WABetainfo ha visto en la versión beta de WhatsApp para Android (2.26.10.5).

La pestaña de Meta IA centralizará funciones y herramientas que permiten crear y animar imágenes, obtener ayuda con alguna tarea, preguntar para obtener información e incluso hacer una llamada de voz con el asistente. Asimismo, dará acceso a las opciones de gestión de Meta AI.