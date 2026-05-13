WhatsApp lanzará un "modo incógnito" para chatear en privado con Meta AI

WhatsApp anunció la incorporación de un nuevo modo incógnito para interactuar con su asistente de inteligencia artificial, Meta AI, una función que apunta a reforzar la privacidad de los usuarios en un contexto de creciente preocupación por el uso de datos personales.

La herramienta permite iniciar conversaciones completamente privadas y temporales con la IA dentro de la app, sin que queden registros ni historial de los mensajes. Según explicó la compañía, estos chats están diseñados para que “solo el usuario pueda verlos” y desaparezcan automáticamente al finalizar la sesión.

El nuevo sistema se basa en una tecnología de procesamiento seguro que impide que incluso la propia empresa acceda al contenido de las conversaciones. Además, el asistente no toma en cuenta interacciones previas ni utiliza estos datos para mejorar futuras respuestas.

Esto habilita un uso más libre de la herramienta, ya que los usuarios pueden realizar consultas sensibles —como temas personales, financieros o de salud— sin temor a que queden almacenadas o sean analizadas posteriormente.

Otra característica clave es que los mensajes son efímeros: se eliminan automáticamente al cerrar el chat, lo que garantiza que no haya rastros de la conversación.

meta-ai-nueva-inteligencia-artificial-en-whatsapp_eb09bb52_2556108831_250326115508_1280x960.jpg WhatsApp se renueva con Meta AI.

Cómo avanza su implementación en WhatsApp

Por el momento, el modo incógnito solo permite interacciones en formato texto. Funciones como la generación de imágenes o el envío de archivos no están disponibles en esta modalidad.

Además, el sistema incorpora restricciones para evitar usos indebidos: la IA puede negarse a responder preguntas sensibles o potencialmente dañinas, e incluso sugerir la consulta con profesionales en temas como salud mental.

El lanzamiento de esta función marca un paso importante en la evolución de la inteligencia artificial aplicada a la mensajería. A diferencia de otros asistentes digitales, que suelen almacenar conversaciones durante cierto tiempo, WhatsApp apuesta por un modelo donde la privacidad es central y técnica, no solo declarativa.

Sin embargo, el avance también abre interrogantes: al no conservar registros, se pierde la posibilidad de revisar interacciones que podrían ser relevantes en casos sensibles o problemáticos, un punto que ya genera debate entre especialistas.