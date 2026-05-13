WhatsApp tendrá una función que muchos usuarios pedían hace tiempo

WhatsApp prepara una nueva función pensada para quienes usan inteligencia artificial, pero no quieren dejar registro de sus consultas. La aplicación sumará un chat incógnito con Meta AI, una herramienta que permitirá tener conversaciones privadas y temporales dentro del servicio de mensajería.

Según explicó WhatsApp en su blog oficial, esta opción permitirá hablar con Meta AI "de una forma que es invisible para los demás". La empresa también aseguró que nadie podrá leer lo que el usuario escriba en ese espacio, ni siquiera Meta. La función se apoya en una tecnología llamada tratamiento privado, diseñada para procesar los mensajes en un entorno seguro.

La novedad llega en un momento en el que cada vez más personas usan asistentes de inteligencia artificial para hacer preguntas personales, laborales, financieras o vinculadas a la salud. Por eso, el pedido de mayor privacidad se volvió uno de los reclamos más repetidos entre los usuarios .

El chat incógnito funcionará como una conversación privada y temporal. Al iniciarlo, solo el usuario podrá verla. Los mensajes no quedarán guardados y, de manera predeterminada, desaparecerán. WhatsApp indicó que el procesamiento se realizará en un entorno al que Meta no podrá acceder.

La empresa recordó que hace diez años incorporó el cifrado de extremo a extremo para las conversaciones entre usuarios. Ahora busca llevar esa lógica de privacidad a los chats con Meta AI, aunque mediante una tecnología específica para el uso de inteligencia artificial.

La función se implementará durante los próximos meses en WhatsApp y también en la aplicación de Meta AI. En una primera etapa estará pensada para consultas privadas con el asistente, sin que esas conversaciones queden disponibles después.

Además, Meta prepara otra herramienta llamada chat paralelo con Meta AI. Esa función permitirá pedir ayuda privada dentro de una conversación ya existente, con contexto de lo que se está hablando, pero sin interrumpir el chat principal. La empresa también aseguró que ese sistema estará protegido por tratamiento privado.

Con este cambio, WhatsApp intenta responder a una preocupación concreta: que los usuarios puedan usar inteligencia artificial sin sentir que están entregando información sensible. La promesa de la empresa es que esas consultas serán temporales, privadas y sin acceso para terceros.