Chat Incógnito en WhatsApp: conversás con la IA y nadie se entera

La plataforma de mensajería más utilizada anunció una nueva capa de seguridad para sus usuarios. WhatsApp incorporó el Chat Incógnito, una herramienta diseñada para que las personas interactúen con la Meta AI de forma totalmente privada, asegurando que el contenido de las charlas no sea almacenado ni supervisado por nadie.

La empresa de tecnología decidió extender los protocolos de cifrado de extremo a extremo que implementó hace una década a sus nuevos servicios de asistencia virtual. Con el Chat Incógnito , el procesamiento de la información ocurre en un entorno seguro y aislado. Esto garantiza que las preguntas sobre finanzas, salud o temas laborales queden restringidas al ámbito personal del usuario, sin que factores externos puedan intervenir en el flujo de datos.

A diferencia de otras aplicaciones disponibles en el mercado que cuentan con modos similares, este desarrollo es realmente privado. En otros sistemas, las empresas todavía pueden ver las consultas que ingresan y las respuestas que el modelo entrega. En este caso, la firma asegura que nadie puede leer las conversaciones, ya que el sistema de tratamiento privado impide el acceso incluso a los propios desarrolladores de la plataforma.

Las interacciones con inteligencia artificial se volvieron fundamentales para obtener información rápida. Sin embargo, muchas de estas consultas incluyen datos sensibles. Al activar esta nueva modalidad, el usuario crea una conversación temporal. Tus mensajes se procesan en un servidor seguro al que ni siquiera la firma madre puede acceder, lo que otorga una libertad mayor para explorar ideas o resolver dudas sin dejar un registro digital permanente.

El avance de la inteligencia artificial y los mensajes temporales

Chat incógnito con Meta AI

El funcionamiento de esta herramienta se basa en la desaparición automática de los mensajes. Las conversaciones no se guardan en el historial del teléfono ni en la nube de forma predeterminada. Esta característica permite que los usuarios puedan pensar y consultar temas delicados con la tranquilidad de que la información será eliminada una vez que el chat finalice. La propuesta busca ofrecer una tecnología potente a escala global sin descuidar la protección de la identidad.

English_WhatsApp_incognito-chat-with-meta-ai-4 Próximamente, WhatsApp sumará el Chat Paralelo para asistir en conversaciones grupales de forma confidencial y con contexto. WhatsApp

En los próximos meses, la compañía también planea presentar el "Chat Paralelo". Esta función permitirá recibir asistencia privada dentro de cualquier conversación ya existente, ya sea grupal o individual. Meta AI podrá ofrecer contexto sobre lo que se debate en tiempo real, pero mantendrá la privacidad del usuario sin interrumpir el diálogo con los demás contactos. Todo esto bajo el mismo esquema de protección de datos que se lanza hoy.

La implementación de estas mejoras será progresiva. Los usuarios de la aplicación móvil y del sitio web verán estos cambios en sus dispositivos durante las próximas semanas. Según informaron desde la marca, el objetivo es que WhatsApp siga siendo un entorno seguro donde la tecnología facilite la vida cotidiana sin comprometer la información privada que define a cada persona.