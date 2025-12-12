Gran salida laboral: la nueva carrera de 9 meses de la UNCUYO que te convierte en experto en IA aplicada

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCUYO ) acaba de dar un salto enorme. Junto con la prestigiosa Universidad Politécnica de Madrid ( UPM ), presentaron una formación que es un golazo: la Micromaestría en Inteligencia Artificial para la Gestión Pública y Privada. No piensen en un curso aburrido de matemáticas o código.

Esto es un entrenamiento intensivo, pensado para quienes tienen que gestionar y tomar decisiones importantes, tanto en una oficina de gobierno como en una empresa. Arranca en 2026 y promete darte justo lo que necesitás: herramientas de IA y habilidades de gestión. Se van a enfocar en resolver problemas y diseñar proyectos, siempre con una mirada humana y ética.

La inteligencia artificial está revolucionando todo. Literalmente, está cambiando la forma en que funcionan las administraciones públicas y las empresas. Por eso, necesitamos gente que sepa cómo usar esa tecnología para tomar mejores decisiones. La alianza entre la UNCUYO y la UPM es la respuesta a esa necesidad urgente que se siente en todos lados.

Esta micromaestría no salió de la nada. Se basa en una experiencia muy exitosa: el proyecto europeo AI4Gov. Ese proyecto fue diseñado precisamente para mejorar la administración pública en Europa usando la IA. La idea es tomar ese modelo, adaptarlo a nuestra realidad en Latinoamérica y formar a gestores en cómo aplicar la IA en sus oficinas.

La rectora de la UNCUYO, Esther Sánchez, se mostró muy entusiasmada. Dijo que el lanzamiento de esta carrera marca un momento histórico para la provincia. Sánchez es muy clara: la IA es una herramienta "poderosa", pero como sociedad, tenemos que aprender a usarla de forma correcta.

"Tenemos que avanzar dada la velocidad de los cambios que estamos viviendo. Entendemos que es una herramienta poderosa, pero... tenemos que aprender a usarla como cuerpo", explicó la rectora.

El foco es seriedad y ética. "Entendemos que es tan importante trabajar desde el sector público y desde el sector privado. Y encararlo de un modo serio, de un modo también ético, humanista", insistió Sánchez. Se trata de usar la IA para que nos acompañe a tomar decisiones, pero que sean decisiones éticas y basadas en evidencia.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, reforzó la idea. Destacó que el debate global se centra hoy en la gobernanza de la inteligencia artificial. No es solo cómo regularla, sino cómo influye en las decisiones diarias. "Para tener gobernanza hay que tener conocimiento, para tener conocimiento hace falta ámbitos académicos como este", afirmó.

Un título internacional sin ir al aula

Para sumarle valor, esta formación es una doble titulación internacional. La secretaria de Posgrado de la UNCUYO, Teresa Damiani, explicó que trabajarán en conjunto con profesores de la UPM y de la UNCUYO. Es una gran oportunidad para el currículum.

El experto europeo Gianluca Misuraca adelantó que el curso será principalmente online. El objetivo es formar lo que él llama "especialistas funcionales". Esto es gente que no tiene que ser programadora, pero que sabe cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar su trabajo, ya sea en salud, en una empresa de manufactura o en el gobierno. La idea es que te conviertas en un experto en aplicar la tecnología, no en construirla.

9 meses para transformar tu gestión con UNCUYO

¿A quién está dirigido? La clave es que es para gestores. Funcionarios, administrativos, gerentes, consultores, emprendedores, dueños de empresas. Si tenés que tomar decisiones o manejar equipos, esta es tu formación. No necesitás saber matemática avanzada. La meta es facilitar la introducción de la IA para que puedas gestionar mejor y automatizar procesos.

El programa dura nueve meses, de marzo a diciembre, y se dicta de forma virtual en español. El aprendizaje es muy práctico, basado en resolver problemas reales. Vas a tener un tutor personal que te guiará. Lo mejor es que, al terminar, vas a formar parte de la red alumni de funcionarios europeos que egresaron de AI4GOV, lo que te abre puertas para hacer networking internacional. Es una inversión de tiempo que puede cambiar totalmente tu carrera.