El primer HackIAthon Notion + IA en Mendoza mostró el talento emergente

El HackIAthon Notion + IA en Argentina marcó un hito al demostrar cómo equipos de la FCE UNCuyo aplicaron inteligencia artificial y Notion para resolver desafíos estratégicos de empresas reales. La experiencia confirmó que en Mendoza se afianza la articulación entre formación académica y necesidades del sector productivo.

La primera edición del HackIAthon Notion + IA reunió a más de 100 inscriptos y 32 equipos que trabajaron sobre problemáticas concretas de ARGA, Saldaña, Sancor Impulsa y Emerald Capital. Los participantes debieron sistematizar métricas y planificar soluciones en tiempo real utilizando herramientas de IA.

Viamatica, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo y el Laboratorio de Datos impulsaron esta iniciativa pionera, que se desarrolló del 17 al 20 de noviembre en modalidad virtual, con un pitch final presencial en la FCE.

Los equipos abordaron desafíos propuestos por sponsors que exigían soluciones basadas en datos, trazabilidad inmediata y planificación inteligente. La competencia evidenció que en Mendoza es posible generar un puente efectivo entre el ámbito académico y empresas con visión de innovación.

El jurado —integrado por ejecutivos de las organizaciones acompañantes— evaluó a los seis finalistas que demostraron rigor metodológico y claridad en la presentación de impacto ante potenciales inversores.

Ganadores del HackIAthon:

1° puesto (USD 750): equipo 15 – NovaMetrics (Diana Janet Subia Carbajal, Carlos Alberto Carrizo, Santiago Giacovazzo), por su solución para ARGA Mercado de Obra.

2° puesto (USD 500): equipo 5 – Kowa (Agustina Rios, Victoria Montenegro, Franco Giménez), por su propuesta para Saldaña.

3° puesto (USD 250): equipo 31 – Synapse Squad (Maximiliano Fiorenza Filippa, Sol Lupachini, Lisandro Funes), por su proyecto para Sancor Seguros Impulsa.

Un semillero para la economía del conocimiento

La alta participación y la calidad de las propuestas consolidaron al HackIAthon como un espacio donde la economía del conocimiento encuentra nuevos talentos. La articulación entre sector privado y universidad se potencia en la región de Cuyo, impulsando capacidades estratégicas en análisis de datos, inteligencia artificial y gestión digital.

La iniciativa contó con el apoyo de ARGA Mercado de Obra, Emerald Capital, Saldaña Hierros, Sancor Seguros Impulsa y organismos como Polo TIC, Corpora y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Gobierno de Mendoza. Los media partners fueron MDZ y Revista Punto a Punto.