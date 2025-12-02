El primer HackIAthon Notion + IA en Mendoza mostró el talento emergente
El HackIAthon Notion + IA en Mendoza reveló el potencial de la UNCuyo al resolver desafíos reales de empresas y consolidar un ecosistema de innovación.
El HackIAthon Notion + IA en Argentina marcó un hito al demostrar cómo equipos de la FCE UNCuyo aplicaron inteligencia artificial y Notion para resolver desafíos estratégicos de empresas reales. La experiencia confirmó que en Mendoza se afianza la articulación entre formación académica y necesidades del sector productivo.
La primera edición del HackIAthon Notion + IA reunió a más de 100 inscriptos y 32 equipos que trabajaron sobre problemáticas concretas de ARGA, Saldaña, Sancor Impulsa y Emerald Capital. Los participantes debieron sistematizar métricas y planificar soluciones en tiempo real utilizando herramientas de IA.
Viamatica, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo y el Laboratorio de Datos impulsaron esta iniciativa pionera, que se desarrolló del 17 al 20 de noviembre en modalidad virtual, con un pitch final presencial en la FCE.
Inteligencia Artificial aplicada a casos de negocio
Los equipos abordaron desafíos propuestos por sponsors que exigían soluciones basadas en datos, trazabilidad inmediata y planificación inteligente. La competencia evidenció que en Mendoza es posible generar un puente efectivo entre el ámbito académico y empresas con visión de innovación.
El jurado —integrado por ejecutivos de las organizaciones acompañantes— evaluó a los seis finalistas que demostraron rigor metodológico y claridad en la presentación de impacto ante potenciales inversores.
Ganadores del HackIAthon:
-
1° puesto (USD 750): equipo 15 – NovaMetrics (Diana Janet Subia Carbajal, Carlos Alberto Carrizo, Santiago Giacovazzo), por su solución para ARGA Mercado de Obra.
2° puesto (USD 500): equipo 5 – Kowa (Agustina Rios, Victoria Montenegro, Franco Giménez), por su propuesta para Saldaña.
3° puesto (USD 250): equipo 31 – Synapse Squad (Maximiliano Fiorenza Filippa, Sol Lupachini, Lisandro Funes), por su proyecto para Sancor Seguros Impulsa.
Un semillero para la economía del conocimiento
La alta participación y la calidad de las propuestas consolidaron al HackIAthon como un espacio donde la economía del conocimiento encuentra nuevos talentos. La articulación entre sector privado y universidad se potencia en la región de Cuyo, impulsando capacidades estratégicas en análisis de datos, inteligencia artificial y gestión digital.
La iniciativa contó con el apoyo de ARGA Mercado de Obra, Emerald Capital, Saldaña Hierros, Sancor Seguros Impulsa y organismos como Polo TIC, Corpora y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Gobierno de Mendoza. Los media partners fueron MDZ y Revista Punto a Punto.