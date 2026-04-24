Un clásico con mensaje de paz: Mendoza vivió la previa con una conferencia especial

La previa del clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya se respira en toda la provincia, pero esta vez el mensaje principal no pasó solamente por lo futbolístico, sino por algo mucho más importante: vivir el partido en paz. En la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se realizó una conferencia de prensa especial encabezada por el intendente Ulpiano Suarez, acompañado por futbolistas de ambos clubes y autoridades, con el objetivo de reforzar una idea clara de cara al domingo: que el clásico sea una fiesta.

Por el lado de Independiente Rivadavia estuvieron presentes Sheyko Studer y Sebastián Villa, mientras que por Gimnasia y Esgrima de Mendoza participaron Diego Mondino y Fermín Antonini.

Todos coincidieron en el mismo concepto: el clásico debe disfrutarse con pasión, intensidad y pertenencia, pero siempre desde el respeto y la convivencia.

Todos coincidieron en el mismo concepto: el clásico debe disfrutarse con pasión, intensidad y pertenencia, pero siempre desde el respeto y la convivencia.

Ulpiano Suárez remarcó la importancia de que Mendoza pueda vivir un clásico en Primera División y destacó que se trata de una oportunidad histórica para mostrar que el fútbol también puede ser una herramienta de unión.

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Desde ambos planteles, los jugadores dejaron en claro que dentro de la cancha cada uno irá a buscar la victoria, porque los clásicos no admiten especulación, pero fuera de ella el mensaje tiene que ser uno solo: paz.

Antonini y Mondino, referentes del Lobo, remarcaron que será un partido especial, de esos que se juegan con el corazón, pero insistieron en que la gente debe acompañar desde el aliento y no desde la violencia. Respetando la normativa que en este caso se juega solo con publico local.

Del lado azul, Studer y Villa también pusieron el foco en la responsabilidad de los protagonistas y en la necesidad de que el domingo quede como una verdadera fiesta del fútbol mendocino.

Porque habrá un ganador y probablemente también un perdedor, como ocurre en cualquier clásico, pero lo importante será que Mendoza aproveche esta chance única de tener a sus dos grandes frente a frente en la máxima categoría.

El domingo a las 15, en el Bautista Gargantini, se jugará mucho más que tres puntos.

Y el primer partido, al menos desde el mensaje institucional, ya empezó a ganarse con una palabra simple pero fundamental: paz.