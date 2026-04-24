Ciudad blindada para el clásico: así será el megaoperativo de seguridad para Independiente vs Gimnasia

El clásico mendocino ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Este domingo, cuando Independiente Rivadavia reciba a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Bautista Gargantini, no habrá margen para errores: Mendoza tendrá un operativo de seguridad reforzado, con casi 300 policías y una ciudad completamente monitoreada.

El partido más esperado del fútbol mendocino no solo moviliza a los hinchas, también pone en alerta a todo el sistema de seguridad provincial. El Ministerio de Seguridad confirmó que habrá 245 efectivos dentro del estadio y otros 50 en las inmediaciones, además de refuerzos móviles que actuarán según la dinámica del evento.

Las puertas del Gargantini se abrirán a las 13.30, pero los primeros movimientos policiales comenzarán entre tres y cuatro horas antes, con cortes de tránsito en toda la zona del Parque General San Martín y controles preventivos en los accesos principales. La idea es evitar cruces entre parcialidades y ordenar la circulación mucho antes del pitazo inicial.

Uno de los puntos más fuertes será la implementación de Tribuna Segura, con controles de ingreso reforzados y seguimiento especial sobre personas con antecedentes de violencia en el fútbol. También participarán cadetes del Instituto Universitario de Seguridad Pública, que colaborarán en tareas preventivas.

Además, continuará la restricción para el traslado de barras en colectivos. La medida, adoptada junto a AUTAM y las empresas de transporte, impide que se presten unidades para ese fin, obligando a un monitoreo en tiempo real de los recorridos y comunicación directa con el 911 ante cualquier irregularidad.

Otro tema sensible será el control de los cuidacoches. Desde Seguridad remarcaron que está prohibida su presencia en los alrededores del estadio y pidieron a los asistentes no realizar pagos y denunciar cualquier situación sospechosa al 911.

Cientos de policías en las afueras del Gargantini. Foto: Walter Moreno/MDZ Cientos de policías en las afueras del Gargantini. Foto: Walter Moreno/MDZ

También habrá restricciones estrictas para ingresar al estadio: no se permitirá el ingreso de botellas, encendedores, objetos contundentes, elementos cortopunzantes ni banderas de gran tamaño. Todo estará bajo supervisión permanente.

La consigna oficial es clara: que el clásico se viva con pasión, pero sin violencia. En una jornada histórica para el fútbol mendocino, la Ciudad se prepara para una tarde de máxima tensión deportiva, pero con un fuerte mensaje de orden, prevención y convivencia.

Porque el domingo no solo se juega un clásico: también se pone a prueba la capacidad de Mendoza para vivirlo como una verdadera fiesta.