Un fuerte choque en Ciudad dejó tres heridos

Un choque entre dos rodados provocó que uno de ellos perdiera estabilidad y terminara sobre la calzada.

Los heridos fueron trasladados hacia un centro de salud.

Un choque ocurrido este sábado dejó a tres personas heridas. El accidente vial ocurrió en la intersección de calles Ayacucho y Montecaseros, en Ciudad de Mendoza, donde dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcado después de impactar contra un semáforo.

De acuerdo al reporte policial, el choque entre los rodados provocó que uno de ellos perdiera estabilidad y terminara sobre la calzada. Ante este panorama, se desplegó un importante operativo para asistir a los heridos.

choque en ciudad 3 El choque se produjo en la intersección de calles Ayacucho y Montecaseros, en Ciudad. Policía de Mendoza

En ese contexto, personal de emergencias trabajó en el lugar para rescatar a las víctimas, quienes fueron asistidas y trasladadas a un centro de salud para una mejor atención médica.

En paralelo, se realizaron tareas para asegurar el lugar y aislar el suministro eléctrico del semáforo afectado para evitar cualquier tipo de riesgos.