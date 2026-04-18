Accidente vial|
Un fuerte choque en Ciudad dejó tres heridos
Un choque entre dos rodados provocó que uno de ellos perdiera estabilidad y terminara sobre la calzada.
Un choque ocurrido este sábado dejó a tres personas heridas. El accidente vial ocurrió en la intersección de calles Ayacucho y Montecaseros, en Ciudad de Mendoza, donde dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcado después de impactar contra un semáforo.
De acuerdo al reporte policial, el choque entre los rodados provocó que uno de ellos perdiera estabilidad y terminara sobre la calzada. Ante este panorama, se desplegó un importante operativo para asistir a los heridos.
En ese contexto, personal de emergencias trabajó en el lugar para rescatar a las víctimas, quienes fueron asistidas y trasladadas a un centro de salud para una mejor atención médica.
En paralelo, se realizaron tareas para asegurar el lugar y aislar el suministro eléctrico del semáforo afectado para evitar cualquier tipo de riesgos.
Finalmente, las autoridades intervinientes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.