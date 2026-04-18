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Accidente vial

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Choque

Un fuerte choque en Ciudad dejó tres heridos

Un choque entre dos rodados provocó que uno de ellos perdiera estabilidad y terminara sobre la calzada.

MDZ Policiales

Los heridos fueron trasladados hacia un centro de salud.

Los heridos fueron trasladados hacia un centro de salud.

Policía de Mendoza

Un choque ocurrido este sábado dejó a tres personas heridas. El accidente vial ocurrió en la intersección de calles Ayacucho y Montecaseros, en Ciudad de Mendoza, donde dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcado después de impactar contra un semáforo.

De acuerdo al reporte policial, el choque entre los rodados provocó que uno de ellos perdiera estabilidad y terminara sobre la calzada. Ante este panorama, se desplegó un importante operativo para asistir a los heridos.

choque en ciudad 3
El choque se produjo en la intersección de calles Ayacucho y Montecaseros, en Ciudad.

El choque se produjo en la intersección de calles Ayacucho y Montecaseros, en Ciudad.

En ese contexto, personal de emergencias trabajó en el lugar para rescatar a las víctimas, quienes fueron asistidas y trasladadas a un centro de salud para una mejor atención médica.

En paralelo, se realizaron tareas para asegurar el lugar y aislar el suministro eléctrico del semáforo afectado para evitar cualquier tipo de riesgos.

Finalmente, las autoridades intervinientes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

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