Impresionante video: un camión de caudales embistió a dos mujeres en un shopping de Chile

Un impactante accidente ocurrió, en las últimas horas, en Pucón, Chile , cuando un camión de la empresa Prosegur atropelló a dos mujeres en el estacionamiento de un reconocido centro comercial.

El incidente sucedió en la tarde de este jueves, cuando el camión , que transportaba grandes sumas de dinero para la empresa de seguridad Prosegur, ingresaba marcha atrás al estacionamiento del shopping .

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el conductor no se percató de las dos mujeres que se encontraban en el lugar y continuó su maniobra sin detenerse. Al llegar cerca de la puerta de acceso del establecimiento, el camión atropelló a las víctimas, una de las cuales sufrió graves lesiones.

El comisario de Carabineros de Pucón , Gerald Salazar, detalló que el camión retrocedió sin que el conductor notara la presencia de las dos mujeres, quienes estaban en el área del estacionamiento. En el momento del impacto, dos ruedas del camión pasaron por encima de las piernas de una de las víctimas, lo que le provocó una fractura expuesta. La gravedad de la lesión requirió atención médica urgente.

Tras el atropello, las mujeres fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas al hospital. Una de ellas sufrió heridas graves y fue ingresada para recibir tratamiento especializado. La otra mujer, aunque también afectada por el accidente, resultó con lesiones menores.

Por el hecho, el conductor del camión fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Pucón. En el tribunal, se le formularon cargos por lesiones graves y por no estar atento a las condiciones del tránsito mientras realizaba la maniobra de retroceso. A pesar de los cargos, el hombre fue liberado con medidas cautelares, mientras que la investigación del caso fue programada para los próximos 90 días.