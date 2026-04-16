Se hundió el asfalto en Godoy Cruz: un camión recolector quedó atrapado y casi vuelca

Un camión recolector de residuos quedó parcialmente hundido este jueves en Godoy Cruz , luego de que cediera el asfalto en calle Olaya Pescara de Tomba al 1140. El hecho ocurrió mientras el vehículo realizaba tareas de higiene urbana y generó preocupación por el riesgo de vuelco.

El incidente se produjo en un sector donde previamente se habían realizado intervenciones sobre la calzada, lo que habría debilitado la superficie. Personal municipal y equipos de asistencia trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad vial y coordinar el retiro del vehículo afectado.

Se hundió el asfalto en Godoy Cruz y un camión recolector quedó atrapado.

“El camión venía haciendo el trabajo de higiene urbana, llegó a la parte donde había un parche, cedió el asfalto y se hundió, quedando comprometido con situación de poder volcarse”, explicó Félix, encargado de Santa Elena, en declaraciones a Mariano Godoy para MDZ Radio 105.5 FM .

Según relató, una rueda delantera y una trasera quedaron comprometidas, generando una inclinación hacia uno de los costados. Ante esta situación, los operarios descendieron del vehículo y se solicitó asistencia para su remoción.

camión godoy cruz2 El municipio informó que la obra corresponde al IPV. Gentileza

Qué dijeron desde el municipio

A través de un comunicado, la Municipalidad de Godoy Cruz informó que se realizaron verificaciones técnicas para determinar la responsabilidad de la obra en la zona.

En ese sentido, indicaron que los trabajos de pavimentación y la nueva red cloacal corresponden a una obra ejecutada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), como parte de la habilitación del barrio Jardín Sarmiento II.

Además, precisaron que la obra fue adjudicada a la empresa Corporación del Sur, bajo requerimientos técnicos de Aguas Mendocinas. Mientras tanto, personal municipal continuaba en el lugar con tareas de ordenamiento vial y gestiones para la pronta reparación del sector afectado.