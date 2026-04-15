Godoy Cruz puso en marcha el primer Móvil Tecnológico de Mendoza

La propuesta itinerante busca acercar herramientas digitales y aprendizaje innovador a niños y adolescentes de Godoy Cruz.

El nuevo espacio móvil educativo ya comenzó a funcionar.

La Municipalidad de Godoy Cruz puso en marcha GodoLab, el primer Móvil Tecnológico de Mendoza, una iniciativa que busca acercar programación, robótica y nuevas tecnologías a niños, niñas y adolescentes del departamento.

El lanzamiento fue encabezado por el intendente Diego Costarelli y se realizó en el Polideportivo Social y Deportivo N°3 Padre Contreras, en el barrio La Gloria, donde se desarrolló la primera jornada con estudiantes de la Escuela N°1622 Padre Arce y del CAE municipal Mi Solcito.

“Este es un día muy importante para Godoy Cruz, porque estamos acercando el futuro a cada barrio. Queremos que nuestros chicos tengan las mismas oportunidades de aprender, crear y soñar en grande”, expresó el jefe comunal.

Tecnología y aprendizaje en cada barrio

Durante la actividad, los participantes recorrieron estaciones interactivas de arte digital, programación con Scratch, videojuegos con realidad virtual y robótica. Estas experiencias promueven no solo el aprendizaje técnico, sino también habilidades creativas y de trabajo en equipo.

“La tecnología no es solo una herramienta, es una puerta a nuevas oportunidades”, destacó Costarelli, al tiempo que remarcó la importancia de potenciar talentos desde edades tempranas.

Un aula móvil equipada y accesible

GodoLab funciona en un espacio totalmente equipado con conexión a internet, pantallas interactivas, notebooks, tablets y kits de robótica, diseñado para el trabajo colaborativo en grupos reducidos.

La propuesta es itinerante y continuará su recorrido por distintos barrios de Godoy Cruz, con talleres gratuitos y horarios adaptados al ámbito escolar. Quienes deseen participar pueden solicitar información de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, al 2612051915 o al correo [email protected].

Imágenes de GodoLab

Godoy Cruz lanzó el primer aula móvil tecnológica de la provincia.

Godoy Cruz lanzó el primer aula móvil tecnológica de la provincia.

Godoy Cruz lanzó el primer aula móvil tecnológica de la provincia.

