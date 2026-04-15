Godoy Cruz puso en marcha el primer Móvil Tecnológico de Mendoza
La propuesta itinerante busca acercar herramientas digitales y aprendizaje innovador a niños y adolescentes de Godoy Cruz.
La Municipalidad de Godoy Cruz puso en marcha GodoLab, el primer Móvil Tecnológico de Mendoza, una iniciativa que busca acercar programación, robótica y nuevas tecnologías a niños, niñas y adolescentes del departamento.
El lanzamiento fue encabezado por el intendente Diego Costarelli y se realizó en el Polideportivo Social y Deportivo N°3 Padre Contreras, en el barrio La Gloria, donde se desarrolló la primera jornada con estudiantes de la Escuela N°1622 Padre Arce y del CAE municipal Mi Solcito.
“Este es un día muy importante para Godoy Cruz, porque estamos acercando el futuro a cada barrio. Queremos que nuestros chicos tengan las mismas oportunidades de aprender, crear y soñar en grande”, expresó el jefe comunal.
Tecnología y aprendizaje en cada barrio
Durante la actividad, los participantes recorrieron estaciones interactivas de arte digital, programación con Scratch, videojuegos con realidad virtual y robótica. Estas experiencias promueven no solo el aprendizaje técnico, sino también habilidades creativas y de trabajo en equipo.
“La tecnología no es solo una herramienta, es una puerta a nuevas oportunidades”, destacó Costarelli, al tiempo que remarcó la importancia de potenciar talentos desde edades tempranas.
Un aula móvil equipada y accesible
GodoLab funciona en un espacio totalmente equipado con conexión a internet, pantallas interactivas, notebooks, tablets y kits de robótica, diseñado para el trabajo colaborativo en grupos reducidos.
La propuesta es itinerante y continuará su recorrido por distintos barrios de Godoy Cruz, con talleres gratuitos y horarios adaptados al ámbito escolar. Quienes deseen participar pueden solicitar información de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30, al 2612051915 o al correo [email protected].
