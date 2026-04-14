"Legado Verde", la iniciativa de Godoy Cruz que promueve el trabajo comunitario y el cuidado del ambiente

Con una fuerte apuesta al trabajo comunitario y al cuidado del ambiente , este lunes se realizó en Godoy Cruz el primer encuentro de “Legado Verde”. El mismo se llevó a cabo en el Vivero Municipal, ubicado en el Polo Ambiental departamental.

Asimismo, la propuesta es impulsada en conjunto por las direcciones de Ambiente, Energía y Cambio Climático y de Políticas Inclusivas. Por lo tanto, propone un espacio de encuentro, aprendizaje y producción sustentable, que tendrá continuidad durante todo el año con nuevas jornadas de intercambio.

La actividad marcó el inicio de un ciclo que busca integrar generaciones a través del contacto con la tierra. De manera tal que se combina la experiencia de las personas mayores con el entusiasmo de estudiantes de las escuelas del Club de Huerteros.

“Legado Verde” se presenta como un espacio donde el conocimiento acumulado de los adultos mayores cobra un valor central. En cada encuentro, se promueve el intercambio de saberes vinculados al cultivo, el cuidado de plantas y las prácticas sustentables.

De esta manera, se fortalece el vínculo entre generaciones, al tiempo que se construye una conciencia ambiental colectiva basada en la participación y el aprendizaje mutuo.

El proyecto tiene como eje el trabajo en el Vivero Municipal, donde los participantes colaborarán en la producción de plantines, especies de interior y arbustivas. Por lo tanto, los ejemplares estarán destinados al fortalecimiento del Club de Huerteros y al embellecimiento de los espacios públicos del departamento.

Asimismo, se prevé el abastecimiento de escuelas locales con plantas producidas de manera colaborativa. Así, se refuerza el compromiso educativo y ambiental de la iniciativa.

Inclusión, bienestar y calidad de vida

Es importante resaltar que el impacto ecológico de “Legado Verde” pone el foco en el bienestar integral de las personas mayores. Así, el contacto con la naturaleza, sumado a la participación activa en actividades productivas, favorece la salud física y emocional.

Además, en forma simultánea, promueve la inclusión social y el sentido de pertenencia. En este contexto, el programa se posiciona como una herramienta clave para fomentar una vejez activa, saludable y conectada con la comunidad.

legado verde2 Con eje en la sustentabilidad, Godoy Cruz puso en marcha “Legado Verde” en su Vivero Municipal. Prensa Godoy Cruz

Cómo participar de “Legado Verde”

La convocatoria está abierta a integrantes de Centros de Jubilados, así como a todas las personas mayores interesadas en sumarse a esta experiencia.

Las actividades se desarrollan en el Vivero Municipal, ubicado en el Polo Ambiental (calle Güemes 520), los lunes y miércoles de 9 a 12. Allí se realizan tareas de reproducción de plantas de huerta, especies de interior y arbustivas.

Para inscribirse, los interesados pueden comunicarse al 4225807 o enviar un correo electrónico a [email protected]. Finalmente, cabe destacar que no se requiere experiencia previa, sino ganas de aprender, compartir y disfrutar del trabajo con la naturaleza.