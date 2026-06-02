La visita europea que sorprendió al plantel de Godoy Cruz en Coquimbito

Mientras Godoy Cruz continúa preparando el compromiso del próximo domingo frente a Mitre de Santiago del Estero, el predio de Coquimbito recibió este martes una visita muy especial.

El protagonista fue Zaid Romero, el defensor mendocino que actualmente milita en el Getafe de España, cuyo nombre ha sonado con fuerza en el mercado de pases argentino y que recientemente integró la prelista de 55 futbolistas elaborada por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

El zaguero aprovechó su paso por Mendoza para acercarse al lugar donde dio gran parte de sus primeros pasos como futbolista profesional. Allí compartió una jornada distendida con jugadores, integrantes del cuerpo técnico y empleados del club.

Romero compartió unos mates con varios de sus ex compañeros, entre ellos Nahuel Ulariaga y Nahuel, además de otros futbolistas con los que compartió entrenamientos y momentos importantes durante su etapa en el Tomba.

La visita también incluyó un cálido encuentro con los utileros y trabajadores del predio, quienes lo acompañaron durante su crecimiento en la institución y celebraron su presente en el fútbol europeo.

Mientras tanto, el plantel dirigido por Pablo De Muner continúa ajustando detalles para el encuentro frente a Mitre de Santiago del Estero, programado para el domingo a las 16.30. El entrenador busca mantener la intensidad de trabajo y seguir consolidando una idea de juego que permita al equipo afrontar de la mejor manera la próxima presentación.

La presencia de Romero no pasó desapercibida. Más allá de su actualidad en España y del interés que despierta en varios clubes importantes del fútbol argentino, el defensor volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con Godoy Cruz, el club que lo formó en su etapa final y le abrió las puertas al fútbol profesional.

Por unas horas, Coquimbito tuvo un visitante europeo. Pero para muchos de los que compartieron el día con él, Zaid Romero sigue siendo ese mismo chico que llegó de Las Heras.