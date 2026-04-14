La Lepra copó Río... y en el Cristo se acordó del descenso de Godoy Cruz

Hinchas de La Lepra coparon Río de Janeiro y, fiel al folclore, le cantaron a Godoy Cruz, equipo que hoy juega en la Primera Nacional.

La pasión no tiene fronteras y los hinchas de Independiente Rivadavia lo dejaron bien claro en Río de Janeiro. En la previa de su compromiso internacional, los simpatizantes leprosos tiñeron las calles de azul con banderas, cánticos y un clima bien argentino.

Pero como suele pasar, en medio de la fiesta también hubo lugar para el folclore. En distintos puntos de la ciudad, los hinchas se hicieron sentir con canciones dedicadas a Godoy Cruz, demostrando que la rivalidad se lleva a todos lados.

El video que se viralizó en redes sociales muestra a grupos numerosos cantando con entusiasmo, generando un ambiente que mezcla turismo, pasión y picardía futbolera. Entre risas, bombos y camisetas, la Lepra dejó su huella en Brasil.

Porque para el hincha, no importa la distancia ni el escenario: el sentimiento viaja siempre… y el folclore, también.



