Impidieron que un hombre se arrojara a las vías del Metrotranvía en Godoy Cruz

El hecho ocurrió este martes por la noche en Godoy Cruz, donde personal municipal y policial intervino a tiempo para evitar una situación de alto riesgo.

Desde el Centro de Monitoreo detectaron a un hombre en crisis en las vías del Metrotranvía y activaron un operativo inmediato que evitó una tragedia.

Durante la noche de este martes, una situación de extrema tensión se vivió en Godoy Cruz, cuando un adulto mayor fue detectado en una actitud riesgosa en las vías del Metrotranvía. La alerta se activó desde el Centro de Monitoreo del municipio, que advirtió la conducta del hombre en tiempo real.

A partir de esa detección, se dispuso un operativo inmediato con la participación de preventores municipales y efectivos policiales. Cuando el móvil arribó, los agentes se encontraron con una persona en estado de alteración. La escena reflejaba una situación de riesgo concreto que requería una intervención urgente y cuidadosa.

El procedimiento se centró en el diálogo y la contención. Los efectivos priorizaron el contacto directo con el hombre, buscando calmarlo y generar un espacio de confianza en medio de la crisis.

Finalmente, lograron que el adulto mayor se alejara de las vías, evitando así una posible tragedia. La situación fue controlada sin que se registraran mayores consecuencias.