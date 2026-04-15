Desbarrancó un camión en la Curva de Guido: el chofer logró saltar a tiempo

Un nuevo accidente se registró este miércoles en la Ruta 7. Esta mañana, un camión protagonizó un vuelco en plena alta montaña, en un tramo conocido por su complejidad y reiterados accidentes.

El hecho ocurrió en la denominada Curva de Guido, un sector que históricamente ha sido escenario de accidentes debido a sus características geográficas. La información preliminar indica que el vehículo circulaba en dirección al Paso a Chile cuando, por motivos que aún no han sido determinados, perdió el control y terminó cayendo a un barranco.

Volcó un camión en la Curva de Guido VUELCO CAMION RUTA 7 VUELCO CAMION RUTA 7. Crédito: Bomberos Voluntarios de Uspallata