Desbarrancó un camión en la Curva de Guido: el chofer logró saltar a tiempo
Un camión volcó en la compleja Curva de Guido, un sector de alta montaña conocido por sus reiterados accidentes.
Un nuevo accidente se registró este miércoles en la Ruta 7. Esta mañana, un camión protagonizó un vuelco en plena alta montaña, en un tramo conocido por su complejidad y reiterados accidentes.
El hecho ocurrió en la denominada Curva de Guido, un sector que históricamente ha sido escenario de accidentes debido a sus características geográficas. La información preliminar indica que el vehículo circulaba en dirección al Paso a Chile cuando, por motivos que aún no han sido determinados, perdió el control y terminó cayendo a un barranco.
Volcó un camión en la Curva de Guido
A pesar de la gravedad del episodio, el desenlace fue menos dramático de lo que se temía en un primer momento. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el conductor logró saltar del vehículo y sufrió algunos politraumatismos leves. Fue trasladado al hospital. Si bien no se registraron interrupciones totales en la circulación, las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por ese tramo, especialmente teniendo en cuenta las condiciones del camino y el antecedente de accidentes similares en la zona.