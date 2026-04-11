Impactante accidente en Ruta 7: un motociclista chocó contra una camioneta y su estado es crítico

El hecho ocurrió en Potrerillos cuando una motocicleta de alta cilindrada impactó a una camioneta. El conductor de la moto fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Un grave accidente en Ruta 7 dejó como saldo un motociclista en estado de gravedad.

Un motociclista se encuentra en estado crítico tras protagonizar un violento accidente de tránsito durante la tarde de este sábado en la Ruta Nacional 7, en la zona de Potrerillos. De acuerdo a la información oficial, el hecho se produjo a unos 500 metros al este del ingreso a Villa Potrerillos.

De acuerdo al reporte policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 16:10, momento en el que las autoridades tomaron conocimiento a través de un llamado al 911 que alertó sobre la colisión entre una motocicleta y una camioneta. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que una Jeep que circulaba en dirección Este-Oeste fue impactada desde atrás por una moto Kawasaki Ninja 1000.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor, un hombre de 63 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y dispuso su traslado urgente al Hospital Central, donde permanece internado.

Por su parte, el conductor de la camioneta, un hombre de 37 años, fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente, que buscará determinar la mecánica del accidente y eventuales responsabilidades.