Un impactante accidente de tránsito en alta montaña involucró a un camión, un motorhome y una camioneta

Los vehículos colisionaron en la zona de Arroyo Negro, entre Polvaredas y Punta de Vacas. Afortunadamente, no hay heridos graves.

El accidente de tránsito se produjo entre Polvaredas y Punta de Vacas.

Es en la zona de Arroyo Negro, entre Polvaredas y Punta de Vacas, antes de llegar a Puente del Inca, en sentido desde Uspallata hacia la cordillera.

accidente alta montaña 4 Los detalles del accidente de tránsito Según informaron desde Gendarmería Nacional, el siniestro fue protagonizado por un camión, un motorhome y una camioneta que terminó desbarrancada tras el impacto. Como consecuencia del hecho, una persona que viajaba en el rodado menor debió ser auxiliada y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, el camión involucrado sufrió el desprendimiento de su contenedor, que quedó caído sobre la calzada, mientras que el motorhome terminó volcado. En este último vehículo viajaban turistas de origen alemán, quienes resultaron con lesiones leves.

Hasta la zona se desplazaron las autoridades y una de las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado para asistir a los heridos y realizar las primeras pericias.