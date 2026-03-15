Un impactante accidente de tránsito en alta montaña involucró a un camión, un motorhome y una camioneta
Los vehículos colisionaron en la zona de Arroyo Negro, entre Polvaredas y Punta de Vacas. Afortunadamente, no hay heridos graves.
Un accidente de tránsito que involucró a varios vehículos se produjo este domingo en alta montaña, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1194. Entre ellos se encuentran un camión, un motorhome y una camioneta. Afortunadamente, no hay heridos graves.
Es en la zona de Arroyo Negro, entre Polvaredas y Punta de Vacas, antes de llegar a Puente del Inca, en sentido desde Uspallata hacia la cordillera.
Los detalles del accidente de tránsito
Según informaron desde Gendarmería Nacional, el siniestro fue protagonizado por un camión, un motorhome y una camioneta que terminó desbarrancada tras el impacto. Como consecuencia del hecho, una persona que viajaba en el rodado menor debió ser auxiliada y trasladada a un hospital para recibir atención médica.
En tanto, el camión involucrado sufrió el desprendimiento de su contenedor, que quedó caído sobre la calzada, mientras que el motorhome terminó volcado. En este último vehículo viajaban turistas de origen alemán, quienes resultaron con lesiones leves.
Hasta la zona se desplazaron las autoridades y una de las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado para asistir a los heridos y realizar las primeras pericias.
Por el momento, las autoridades indicaron que la ruta no se encuentra cortada, aunque el tránsito es regulado por personal de Gendarmería Nacional para controlarlo mientras se desarrollan las tareas de asistencia y se evalúa la mecánica del accidente.