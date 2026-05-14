Ocho vehículos retenidos en el Gran Mendoza por falta de documentación

La Policía de Mendoza desplegó durante la noche una serie de controles preventivos en el Gran Mendoza en conjunto con efectivos de Tránsito de cada departamento, dejando como saldo la retención de 8 vehículos por diferentes infracciones.

Los operativos fueron llevados a cabo por efectivos de la Unidad de Acción Preventiva, en conjunto al personal de Tránsito de los municipio de Las Heras, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza y Guaymallén.

En el operativo realizado en Olascoaga y Martín Fierro, en Las Heras, personal policial y agentes de Tránsito retuvieron 3 vehículos: una Toyota Hilux, un Mazda 323 y un Renault Clio, cuyos conductores circulaban sin la documentación obligatoria.

Entre las infracciones detectadas figuraban la falta de licencia de conducir y la ausencia de seguro obligatorio.

Más motos retenidas

En Godoy Cruz, los controles realizados en Ferrari y Curuzú Cuatiá permitieron retener una motocicleta Zanella RX 150 cc negra y roja a un conductor circulaba sin casco y sin la documentación exigida. En Jacarandá y Salvador Civit, otra motocicleta Motomel 110 cc fue retenida debido a que el conductor no contaba con licencia, documentación ni medidas de seguridad obligatorias.

Moto secuestrada Gobierno de Mendoza

En Sarmiento y Figueroa Alcorta, también de Godoy Cruz, personal policial retuvo una motocicleta Honda GLH 150 cc negra y gris tras constatar que el conductor no poseía licencia de conducir.

En Arístides Villanueva y Belgrano de la Ciudad de Mendoza, efectivos policiales retuvieron una motocicleta Bajaj Rouser 250 cc también por falta de documentación; finalmente, en la intersección de Godoy Cruz y Newbery, en Guaymallén, personal policial retuvo una motocicleta Zanella ZE 110 cc conducida por un menor de edad.