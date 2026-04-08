Accidente fatal en alta montaña: un motociclista murió al desbarrancar en la Ruta 7

El accidente se produjo sobre la Ruta 7, en Uspallata. El motociclista pasó de largo en una curva y cayó por un barranco, perdiendo la vida.

Un motociclista murió la tarde de este miércoles al sufrir un accidente en solitario sobre la Ruta 7 en alta montaña. De acuerdo con la información policial, la víctima fue identificada como Matías Ezequiel Escobar, de 30 años y oriundo de Las Heras. Del procedimiento surgió cayó por un barranco y perdió la vida en el instante.

El siniestro con resultado fatal se produjo cerca de las 16.30 cuando el joven circulaba a bordo de su Benelli 300cc por el Corredor Internacional, a la altura de Uspallata.

En pleno trayecto, a la altura del kilómetro 1.125 de la Ruta 7, pasando el Arroyo Seco, la víctima perdió el dominio del rodado y pasó de largo en una curva, cayendo por un barranco de unos 100 metros de altura, sufriendo severos golpes contra unas piedras.

La muerte del motociclista A raíz de las graves heridas sufridas, Escobar perdió la vida en el acto, tal como lo constató una médica del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que trabajó en la escena del accidente.

En el lugar también trabajó personal de la Policía Vial y la Policía Científica, que realizó los trabajos correspondientes.