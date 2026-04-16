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Impactante accidente en San Rafael: un camión con caballos volcó y cinco de ellos murieron

El vehículo impactó contra un cerro y terminó volcado en la Ruta 144. Equipos de emergencia asistieron al conductor y trabajaron en el lugar.

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El camión transportaba una carga aproximada de 34 equinos.

El camión transportaba una carga aproximada de 34 equinos.

Prensa Ministerio de Seguridad
El accidente se produjo en la Ruta 144.

El accidente se produjo en la Ruta 144.

Prensa Ministerio de Seguridad

Un camión que transportaba equinos protagonizó un fuerte accidente vial en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael, tras chocar contra un cerro y volcar sobre uno de sus costados en la Ruta 144. Como consecuencia del impacto, cinco animales murieron mientras que otros quedaron atrapados.

El hecho fue reportado cerca de las 6 de la mañana de este jueves a través de un llamado a la línea de emergencias 911, lo que motivó el rápido desplazamiento de efectivos policiales de la Comisaría 38° hacia la zona de La Ventana.

Al arribar al lugar, el personal constató que el vehículo de carga había impactado contra la ladera del cerro y terminó volcado, con una situación crítica en su interior.

vuelco
El accidente se produjo en la Ruta 144.

El accidente se produjo en la Ruta 144.

Consecuencias tras el accidente y vuelco

De acuerdo con la información oficial, el conductor perdió el dominio del rodado por motivos que se intentan establecer, lo que derivó en el vuelco hacia uno de los costados de la calzada. El camión transportaba una carga aproximada de 34 equinos, de los cuales cinco murieron producto del impacto, mientras que otros quedaron atrapados en el vehículo siniestrado.

El chofer fue diagnosticado con politraumatismos varios y trasladado a un nosocomio local para una mejor atención. En el lugar trabajó personal de Policía Vial, Bomberos y Policía Rural, quienes llevaron adelante las tareas de rescate y asistencia. Las actuaciones quedaron a cargo de la jurisdicción de la Comisaría 38°.

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