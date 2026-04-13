Grave accidente: una rama cayó sobre un hombre en Maipú y lo dejó en estado crítico

El hombre estaba sentado en la vía pública cuando una rama le cayó sobre la cabeza. Fue internado en el Hospital Central tras el accidente.

El banco donde estaba sentado el hombre de 65 años cuando sufrió el accidente.

Un hombre de 65 años sufrió un grave accidente la tarde de este lunes en Maipú. Una rama cayó sobre la cabeza de la víctima, en plena vía pública, y quedó en estado crítico. Tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Central.

El hecho ocurrió cerca de las 12.12, cuando varios llamados a la línea de emergencias 911 alertaron que una persona había sido golpeada por la caída de una rama en la intersección de calles Videla Aranda y Pescara.

Al arribar, el personal policial constató que la víctima se encontraba en estado delicado, por lo que se solicitó de urgencia la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El estado de la salud de la víctima del accidente De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre estaba sentado en un banco de una librería cercana a una escuela, cuando, de manera repentina, se desprendió una rama de un árbol que impactó directamente sobre su cabeza.

Minutos después, fue asistido por los médicos, quienes le diagnosticaron un traumatismo de cráneo grave y dispusieron su traslado al Hospital Central.