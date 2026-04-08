Tragedia en San Martín: un motociclista murió tras chocar contra un camión

El accidente fatal ocurrió en la intersección de carril Chimbas y calle Mendoza, en San Martín. La víctima falleció en el lugar tras el impacto.

El choque entre un camión con semirremolque y una motocicleta dejó como saldo una víctima fatal en San Martín (foto ilustrativa).

Un motociclista murió este miércoles tras protagonizar un violento accidente vial en el departamento de San Martín, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza. El hecho es investigado como homicidio culposo.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro se registró en la intersección del carril Chimbas y la calle Mendoza, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 39. En el lugar colisionaron un camión con semirremolque y una motocicleta.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar antes de poder ser asistido por los servicios de emergencia. Por el momento, no se difundieron detalles sobre su identidad.

Cómo fue el accidente De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el camión —un Scania color gris— circulaba por carril Chimbas de sur a norte. En ese contexto, al intentar girar hacia el este, fue impactado en su parte trasera por una motocicleta Mondial 150 cc que se desplazaba en la misma dirección.

El fuerte impacto provocó la muerte inmediata del motociclista.