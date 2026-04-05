San Martín rompió el cero y desató el grito que se hacía esperar

San Martín de Mendoza encontró por fin el desahogo que tanto buscaba. En un partido trabajado, de esos que se juegan con más tensión que brillo, el León se quedó con un triunfo clave por 1-0 ante Atenas, consiguiendo su primera victoria en el campeonato.

Desde el arranque, el equipo mendocino mostró una postura más decidida. Se adueñó de la pelota y del ritmo, con mayor volumen de juego y presencia en campo rival. Los números reflejan esa superioridad: más posesión y una clara intención ofensiva que lo llevó a generar varias aproximaciones, aunque sin demasiada claridad en los metros finales.

San Martín rompió el cero y gritó el primer triunfo





El partido, sin embargo, nunca fue sencillo. Atenas planteó un encuentro incómodo, con orden y tratando de cortar los circuitos del local, lo que derivó en un trámite friccionado y de pocas situaciones realmente peligrosas. San Martín empujó más de lo que jugó, pero ese empuje terminó siendo determinante.

La historia se rompió recién en el tramo final, cuando apareció Agustín Ferro para marcar el único gol de la noche a los 77 minutos, desatando el alivio en las tribunas y en un equipo que necesitaba sumar de a tres.

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En líneas generales, no fue una actuación brillante, pero sí efectiva. San Martín hizo el desgaste, sostuvo la intensidad durante todo el encuentro y terminó encontrando premio a su insistencia. En un torneo largo y parejo como el Federal A, empezar a ganar —aunque sea así, con sufrimiento— puede ser el punto de partida para construir algo más sólido.

Porque a veces, el primer triunfo no se juega: se pelea. Y este San Martín, finalmente, lo peleó y lo ganó.



