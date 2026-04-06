Tras el incendio del casino del Este, analizan cambios en las salas de juego de Mendoza

El 11 de marzo pasado, un incendio de gran magnitud causó pérdidas totales en el anexo del casino de Mendoza que funcionaba en el complejo Tótem Boulevard de San Martín . La Justicia determinó que fue un accidente y además, archivará la causa porque no existe delito, informaron a MDZ desde ese poder del Estado. Pero el incidente puede detonar otros cambios porque desde el Gobierno creen que hay un cambio en esa industria, pues crece el juego online y caen las apuestas en salas.

El propio gobernador Alfredo Cornejo dijo que estudian iniciativas que incluyen a todos los casinos y el juego y adaptar así el enfoque estatal. "El juego vivo da pérdida, está disminuyendo. Yo soy de la idea de disuadir el juego, sobre todo en zonas urbanas. Digo disuadir y no prohibir, porque si no crece el juego clandestino. Es una actividad que está reconvirtiéndose porque se juega más con el teléfono", analizó Cornejo. En ese sentido, confirmó que propondrán cambios en todo el sistema. "Estamos estudiando medidas, preparando algunas iniciativas que incluyen a todo el juego", adelantó el Gobernador.

Mendoza era una de las provincias con mayor cantidad de casinos. Cornejo cerró algunas salas en su primera gestión y se manifestó cauto a la hora de promocionar esa actividad. Desde la DGE también advirtieron por los riesgos de las apuestas online en adolescentes y niños. Además de las salas tradicionales, hay 7 licencias de juego online habilitadas en la provincia y todas están vinculadas a algún concesionario de juego físico.

El casino del Este es un anexo del Instituto de Juegos y Casinos que está concesionado. Se habilitó luego de cerrar la sala de juego que estaba en el centro de San Martín. El concesionario tiene seguro, que respondería por los daños. Una de las dudas es sobre el futuro de las personas que trabajaban en el lugar. Cornejo dijo que no hay motivo para preocuparse por ese caso, pero sí para analizar el futuro de esa industria, pues, justamente, entienden que hay una migración desde los casinos al juego virtual.

El perito del seguro, el bombero de Neuquén Alejandro Delgado, coincidió con que se trató de una cuestión accidental, producto de una falla del sistema de control eléctrico pero recomendó, según dijo a este diario, que el techo deberá ser reconstruido con una chapa que recubra el poliuretano ya que como estaba antes, propició una propagación más rápida del fuego.

Las pérdidas fueron totales ese miércoles por la tarde. Por lo tanto, la Justicia comenzó una investigación que concluyó dos semanas después y cuyos resultados ya fueron comunicados al grupo empresario a cargo del casino y al Instituto de Juegos y Casinos.

El perito neuquino pasó 4 días en San Martín, y los empresarios podrán cobrar el seguro para reconstruir el casino porque sus análisis fue similar, sumado a las recomendaciones que hizo sobre el techo.

De acuerdo informaron a MDZ fuentes judiciales, la investigación arrojó que el incendio se produjo a partir de un problema con los paneles solares del lugar, por lo tanto, quedaron descartadas las versiones que podría tratarse de una situación intencional.

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Parte del informe sostiene que se ha confirmado que no existe ningún elemento que haga sospechar que existió algún tipo de sabotaje. Además, se hizo referencia que hubo intentos por apagar el tablero por parte de la empresa, utilizando mantas de las que se encontraron restos, como así también 10 extintores y baldes de arena.

Delgado pasó cuatro días en la provincia de Mendoza, tras el incendio. Es un bombero de Neuquén que se dedica a hacer este tipo de peritajes. "Fue un accidente, hubo un problema en el sistema de control eléctrico", le dijo a este diario.

Sin embargo, remarcó que el techo, que tenía poliuretano a la vista, "generó que se propagara más rápido el fuego". Contó además, que en Neuquén, en muchas locaciones está prohibido que no contenga algún otro tipo de material que los revierta. "La recomendación como perito es que se utilice una chapa que lo protega", sostuvo. "Porque con este tipo de material, lo que sucede es lo que se conoce como coloquialmente que llueve fuego, por suerte no hubo que lamentar víctimas", dijo.

Qué hará la Justicia con la investigación y qué pasará con el casino

Debido a la investigación judicial, la causa quedará "archivada" porque para la Justicia no existe delito, ya que consideró que se trató de un accidente.

Esa tarde, numerosas dotaciones de bomberos policiales y voluntarios de la provincia trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas. Un grupo de los segundos se quejaron públicamente porque no fueron convocados por los bomberos policiales de La Colonia- que queda entre San Martín y Junín- a pesar de la extensión del siniestro y se enteraron sólo porque la ciudadanía los llamó. Por este asunto, la Inspección General de Seguridad, el órgano que se encarga de investigar a los policías, inició una investigación.

Pasadas las 18, se iniciaron las tareas de enfriamiento sobre los sectores afectados por el fuego, que fueron principalmente el techo del casino, los consultorios y algunos de los negocios que funcionan en el espacio comercial de calle Miguez y Ruta 50,del departamento de San Martín.

De los primeros trabajos también surgió que el siniestro se habría iniciado en el techo de la sala de juegos, la cual fue rápidamente evacuada y eso permitió que no se registraran heridos de ningún tipo, pero lo que anticipó que algo había sucedido con los paneles solares.

Los peritajes durante estas semanas fueron encabezados por los Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza a pedido de la Justicia.

Ahora, toda decisión que tome el concesionario, entrará en lo que se conoce como "supuesto de fuerza mayor". Del grupo empresario dependen 60 trabajadores, ya que los 50 restantes son empleados públicos dependientes del Instituto de Juegos y Casinos.

En los últimos días, algunos trabajadores vinculados a limpieza y seguridad recibieron telegramas de despido que este diario pudo ver, con la firma de la encargada de recursos humanos del grupo.

De todas maneras, para cobrar el seguro, el grupo empresario debe reabrir el casino que es lo que se espera ocurrirá. MDZ intentó comunicarse con los concesionarios pero no tuvo respuesta.