La decisión de Juegos y Casinos tras el incendio del casino de San Martín

Es decir que el I nstituto de Juegos y Casinos subsidiará con fondos propios la parte de la recaudación que venía del casino del Este- que era el más grande de la provincia- y que iba a parar a los salarios de los 500 trabajadores de todo el ente.

Mientras tanto, se espera lo que diga la Justicia respecto al incendio y si finalmente el casino puede reabrir, como podría ocurrir.

El casino de San Martín tiene 110 trabajadores: 50 son empleados públicos y 60 del grupo Kristich, que es el concesionario.De estos últimos, el Estado no se hará cargo, porque le corresponden legalmente al privado. De los primeros, el Instituto de Juegos y Casinos está evaluando los perfiles para reubicarlos pero está garantizada la continuidad laboral.

De hecho, hay trabajadores de distintas partes de Mendoza como del Valle de Uco- donde el casino estatal cerró- y de San Martín que trabajan en la sede central que queda en Godoy Cruz.

Pronto, tendrán un lugar de trabajo pero además tienen asegurado el sueldo porque son estatales. Otra cuestión que no es menor, cobran el "fondo estímulo" que les garantiza que perciban el salario más alto del último año, a pesar de que en el sueldo del mes de abril no se verá reflejada la recaudación porque el casino estará cerrado.

Esa situación se repetirá en todos los trabajadores porque quienes trabajan en los casino del Estado componen su remuneración con parte de lo que recaudan las salas de juego.

Desde el gremio de Casinos, en cambio creen que en abril puede haber una baja del sueldo pero desde el Instituto han garantizado que se respetará ese ítem de garantía.

El costo para el Instituto de Juegos y Casinos

Como será el Instituto quien deberá costear la falta de recaudación del casino del Este porque está cerrado, por estas horas, los directivos están haciendo una reingeniería para ver la cantidad de fondos que necesitan y además de dónde los obtienen.

Hay que recordar que Mendoza destina el 25% de lo recaudado por Ingresos Brutos provenientes de casinos, juegos en línea y servicios relacionados con juegos de azar y apuestas, a programas específicos de Salud Mental y Adicciones, de acuerdo a una ley que se aprobó en 2024. Además, financia otros programas de salud.

La investigación sobre el incendio y las expectativas

Hay una investigación judicial sobre el incendio que fue total. En San Martín se cree que podría reabrir el casino del Este, pero se trata de una determinación que no está tomada ni tampoco se conocen en este caso, qué tiempo llevaría para que esto ocurra.

Antes, habrá que esperar lo que diga la Justicia.