Qué pasará con los empleados del casino de San Martín después del incendio

Un incendio de gran magnitud causó pérdidas totales en el anexo del casino de Mendoza que funciona en el complejo Tótem Boulevard de San Martín . En el lugar, trabajan unos 100 empleados de forma directa e indirecta que viven momentos de incertidumbre por su continuidad laboral.

En la reunión paritaria del viernes, el tema del incendio del anexo del casino de Mendoza en San Martín quedó sobre la mesa de discusión y el gremio hizo una serie de pedidos porque temen por la continuidad laboral de los empleados si se llega a cerrar la sala.

“En los últimos días hemos asistido con enorme preocupación al incendio que ha devastado el Casino Anexo de San Martín. Ante todo, expresamos nuestra total y absoluta solidaridad con los compañeros y compañeras que prestaban servicios en dicha dependencia y con toda la comunidad del este provincial”, indicaron desde el sindicato.

“Existe incertidumbre laboral sobre los puestos de trabajo. Exigimos al Directorio del IPJyC que, de manera inmediata y en este mismo acto, informe cuál será la situación de los trabajadores afectados, garantizando la estabilidad de todas y cada una de las fuentes de empleo y su reubicación en condiciones laborales y salariales idénticas”, agregaron.

Por su parte, desde el IPJyC no dieron precisiones sobre el destino de los 50 empleados directos del casino de San Martín y el día del incendio, las autoridades evitaron hablar con los medios de comunicación.

Por este motivo, el sindicato declaró el estado de alerta y movilización en todo el ámbito del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. “Se convocará de manera inmediata a asambleas de base para que sean los propios trabajadores quienes definan los pasos a seguir y el plan de lucha a adoptar, sin descartar la implementación de medidas de acción directa”, agregaron.

Cómo afecta a todos los empleados el cierre del casino de San Martín

En el caso de que el anexo del casino de Mendoza en Tótem Boulevard no reabra sus puertas, la situación afectará a la totalidad de los trabajadores del IPJyC porque el Adicional Mayor Productividad -uno de los componentes más fuertes del salario de los trabajadores- se calcula en base a la recaudación general.

“La salida de servicio de una de las salas más importantes de la provincia provocará, de manera inevitable, una drástica caída en el valor del punto con el que se liquida dicho adicional. Esto no es una especulación, es una certeza matemática. Esta situación implica una reducción salarial de hecho que afectará a la totalidad de los trabajadores”, explicaron desde el sindicato.

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Actualmente, el sueldo básico de los empleados de juegos y casinos no es la porciòn más gruesa del diario, sino que la mayor parte corresponde a componentes como: "Bonificación Compensatoria" y "Adicional Mayor Productividad". Por este motivo, el gremio pidió establecer un mecanismo de compensación para evitar el perjuicio económico que el cierre de dicha sala ocasionaría a los trabajadores.

El incendio y la angustia de los trabajadores

El miércoles, mientras una gran columna de humo negro teñía el cielo de San Martín, los trabajadores salían del complejo con lágrimas en los ojos, visiblemente conmocionados y preocupados por su futuro laboral.

Nuevas incendio casino San Martín Empleados del casino y familiares de las personas que trabajan Tótem Boulevard se acercaron al lugar. Marcos García / MDZ

Entre camisas tiznadas y zapatos llenos de tierra, los jóvenes no podían entender cómo las llamas consumieron el lugar. Recordaron momentos de tensión con algunos clientes que no querían abandonar la sala y se sumieron en la angustia al ver que su lugar de trabajo estaba reducido a cenizas y hierros retorcidos.

Desde el sindicato, además de una solución laboral, pidieron la intervención de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para garantizar la atención de la salud física y psicológica de los trabajadores del IPJyC afectados por el siniestro. “No toleraremos que esta tragedia sea utilizada como excusa para despidos o precarización”, cerraron.