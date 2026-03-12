Gente prendida a los tragamonedas y el techo en llamas: así fue el incendio del casino de San Martín

Corridas y gritos, clientes prendidos a las máquinas tragamonedas , mucho humo y después el techo en llamas, son algunas de las imágenes que describieron las personas que se salvaron del incendio en el casino del complejo Tótem Boulevard de San Martín .

“Primero sentimos el humo y nos avisaron que se estaba incendiando el techo. Empezamos a sacar a la gente de la sala pero algunos no se querían ir”, contó a MDZ uno de los jóvenes asistentes del casino -que prefirió resguardar su identidad- visiblemente nervioso.

“Una mujer no se quería ir del tragamonedas, quería llevarse el dinero que había ganado hasta ese momento pero era imposible, estábamos evacuando”, agregó el empleado con su camisa tiznada.

Según el relato de los testigos las llamas comenzaron en el techo y cuando abrieron las puertas principales para empezar la evacuación el oxígeno avivó las llamas que rápidamente tomaron las alfombras del piso y el mobiliario.

“Perdimos todo, la ropa, los documentos, los celulares, no pudimos buscar nada”, dijo uno de los 120 empleados que temen por su continuidad laboral.

La impactante escena del incendio en la Sala Este del Casino de Mendoza.

En el cordón de la calle Miguez cerca de la rotonda con la ruta 50, otro trabajador del casino lloraba con la cabeza entre las manos. Dos administrativas evitaron hablar con los medios pero las expresiones de sus rostros delataban el horror que habían vivido.

La policía armó un operativo de cortes de calles en los alrededores y solo algunos curiosos se acercaron al predio caminando. Cuatro mujeres lamentaban la pérdida porque son clientes frecuentes del casino. “Yo salí media hora antes del incendio. Esto podría haber sido una tragedia, no pasó una desgracia porque a esta hora hay poca gente. En la noche está lleno”, dijo la vecina mientras planeaba viajar 40 kilómetros al casino de la calle Brasil para jugar.

Los trabajadores del centro médico también se mostraron con incertidumbre y en shock porque el incendio destruyó el quirófano y la sala del tomógrafo.

incendio casino (4)

El incendio en el casino

El miércoles cerca de las 15.30 se desató un incendio en el complejo Tótem Boulevard. Todo indica que las llamas empezaron en el techo del anexo del casino de Mendoza y se extendieron hacia el centro médico contiguo. El fuego no afectó los comercios ni el hotel spa que funciona en el predio.

Para sofocar el incendio trabajaron 20 ambulancias de distintos puntos de la provincia. A las tres horas extinguieron las llamas y luego continuaron trabajando para enfriar la estructura que quedó reducida a hierros retorcidos.

incendio casino (1)

“El casino sufrió pérdidas totales y hay una docena de personas intoxicadas por inhalación de humo o con golpes o cortes, la mayoría son bomberos”, indicó desde el estacionamiento de Tótem Boulevard, el fiscal en jefe de la unidad fiscal San Martín-La Colonia, Oscar Sívori.

Además, el funcionario judicial aseguró que deben esperar la pericia de los bomberos para dar curso a la investigación y que cuando llegó al lugar ya estaban apagando el incendio pero que pudo constatar que se había caído el techo del casino y de una parte de la clínica. “Vamos a esperar a pericia tecnológica porque hay cámaras en todas partes en el casino”, agregó.