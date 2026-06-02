Cambio de reglas en el Casino de Mendoza: modifican premios en los tragamonedas

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) aprobó un nuevo reglamento del “ Mystery Casino de Mendoza ”, el sistema de premios de las tragamonedas en las salas de juegos. La iniciativa fue propuesta por la empresa que tiene a su cargo la concesión de las máquinas y advirtió que el objetivo es aumentar la frecuencia en la entrega de premios a los jugadores para contrarrestar la disminución de la recaudación de los últimos meses.

A través de la Resolución Nº 343, publicada este martes en el Boletín Oficial, la presidenta del IPJyC, Ida López , aprobó la modificación en el reglamento del premio Mystery Casino de Mendoza, haciendo lugar a una solicitud de la empresa BinBaires SA , que se encuentra en proceso de fusión con Traylon SA , la adjudicataria del sistema de tragamonedas en el Casino provincial.

La firma privada solicitó autorización para modificar el reglamento de Mystery Casino de Mendoza , que es el pago realizado por el slot o tragamonedas, programado por probabilidad y al azar en todas las máquinas del Casino de Mendoza, a excepción de las ruletas electrónicas.

Al analizar este pedido por el privado, la Gerencia de la Unidad Técnica, Mercado, Gestión y Calidad del Instituto indicó que se trata de una propuesta “oportuna” y “favorable” y explicó los fundamentos para aceptarla. La iniciativa también contó con el visto bueno del Departamento Comercial y de Comunicación del organismo y de la Tesorería General y la Contaduría General.

La propuesta apunta a incrementar la frecuencia en la entrega de recompensas a los jugadores teniendo en cuenta el amesetamiento y disminución registrado en los últimos meses en la recaudación de la sala.

Casino de Mendoza. Casino de Mendoza. Prensa Gobierno

Los motivos del cambio de reglas

Desde el IPJyC resaltaron que la medida contribuirá a “mantener acciones comerciales dinámicas y competitivas frente a la actual oferta de entretenimiento y juego existente en el mercado”.

La modificación planteada apunta a generar una mayor frecuencia en la entrega de premios, situación que comercialmente suele producir una mejor recepción por parte del público apostador, incrementando la expectativa de obtención de premios y favoreciendo una mayor permanencia de los clientes dentro de la sala.

Agregó que este tipo de cambios permite renovar y mantener vigente el atractivo comercial de Mystery, evitando el desgaste natural que pueden presentar este tipo de promociones cuando sostienen durante períodos prolongados una misma estructura de funcionamiento y premiación.

Al mismo tiempo, desde la Gerencia Técnica remarcaron que es conveniente efectuar un seguimiento y análisis mensual posterior a la implementación de la iniciativa, midiendo su incidencia sobre indicadores tales como la recaudación de la sala, coin in, permanencia promedio de juego, frecuencia de participación y respuesta general del público apostador.

Por su parte, el Departamento Comercial y de Comunicación consideró que la adecuación presentada resulta comercialmente favorable y oportuna para la dinámica actual de la sala y resaltó que “la sala viene registrando un amesetamiento y disminución en determinados indicadores de recaudación, motivo por el cual resulta conveniente implementar acciones comerciales dinámicas y competitivas que permitan fortalecer la propuesta de entretenimiento frente a la oferta existente en el mercado.”

En tanto, la Tesorería General destacó que “con los nuevos parámetros se podrán dar premios más importantes para el público apostador, que generarán una mayor afluencia de los mismos”.

Que es el premio “Mystery”

El Mystery del Casino de Mendoza es el pago realizado por el slot o tragamonedas, programado por probabilidad y al azar en todas las máquinas del Casino de Mendoza, a excepción de las ruletas electrónicas.

Los "Pozos Progresivos Colectivos de tipo Mystery" son un tipo de jackpots estándar en la industria del juego y se definen por las siguientes particularidades:

Un grupo determinado de tragamonedas ("Colectivo")

Aportan un porcentaje de sus apuestas a un pozo común, que puede incrementar o no ("Progresivo")

Participan de una probabilidad de ocurrencia aleatoria ("Mystery"), que adjudicará a la máquina "aportante" el premio en cuestión.

En el Mystery, la adjudicación del premio es totalmente independiente del tipo de juego de los tragamonedas participantes, lo que permite la inclusión de máquinas de diferentes tipos, denominaciones y tabla de pagos.

tragamonedas casino de mendoza (7).JPG Rodrigo D'Angelo / MDZ

El aporte de la tragamonedas se configura como un porcentaje fijo y determinado de la apuesta.

Al ser la probabilidad de ocurrencia proporcional a la apuesta, este tipo de Jackpots es comercialmente muy tentador, ya que brinda la posibilidad de participar tanto a pequeños como a grandes apostadores.

Este tipo de Jackpots es posible mediante el uso de controladores especiales. Los casinos del IPJyC cuentan con la tecnología que permite la configuración de múltiples Mystery simultáneos, siendo el único límite la capacidad hardware de su sistema.

A partir del nuevo reglamento, en el caso de la sede central del Casino de Mendoza los grupos y niveles del premio Mistery serán los siguientes:

MYSTERY NIVEL 1: Mystery máximo de los tres, el cual acumulará un pozo y tendrá una frecuencia de salida de aproximadamente 1.717 horas (85 días aproximadamente) horas.

MYSTERY NIVEL 2: Mystery con una frecuencia de salida diarias de aproximadamente de cada 11 horas.

MYSTERY NIVEL 3: Mystery con premios de salidas diarias y tendrá una frecuencia de salida de aproximadamente 1 hora.

El Mystery Oculto (Reserva) para acciones comerciales, es un Mystery especial que crea un fondo específico, y tiene como objetivo, solventar, dentro de lo posible, el pago de los premios de las acciones comerciales y/o promocionales del Casino de Mendoza Sede Central

Este pozo tiene la particularidad que, a diferencia del otro grupo, no se distribuyen directamente entre los clientes, es decir no son premiados en el acto, sino que con los mismos fondos, se generan acciones que SÍ impactan directamente en ellos.