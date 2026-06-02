Jorge Macri, sobre el desaire de Bullrich al Gobierno: "Patricia siempre hace política"

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri , aseguró que Patricia Bullrich “siempre hace política”, al ser consultado por la decisión de la senadora libertaria que se diferenció del Gobierno al anunciar que rechazará el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli , quien es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon que investiga presunta corrupción en la gestión de Javier Milei.

“Yo estoy cómodo en mi rol y en el PRO, y punto. Lo demás, de las otras fuerzas, tiene que opinar cada uno de ellos. Patricia es una mujer de la política, con lo cual siempre hace política”, señaló el alcalde, en rueda de prensa tras su exposición en el evento empresario IAEF.

“Me parece que son las discusiones que se dan cada vez que hay nombramientos de jueces, pliegos que se presentan. Es parte de la discusión política que se tiene que dar, está bueno que se dé en el marco de lo público. Demos tiempo a ver cómo termina”, completó.

Por su parte, consultado por MDZ sobre las declaraciones de Mauricio Macri que adelantó que volverá “a cantar” en alusión a la candidatura del próximo año, respondió entre bromas: “Lo dije que no, que cante poco, que haga otras cosas. Si hacen la segunda interpretación es porque ustedes siempre son mal pensados”.

“Está haciendo política, está cumpliendo un rol muy importante. Las candidaturas van a ser el año que viene. Mauricio es protagonista, es el único expresidente vivo que puede caminar por la calle en libertad. En cuanto a si es candidato, veremos”, agregó Jorge Macri.

Jorge macri Nicolás Gallardo/MDZ

Jorge Macri expuso en el IAEF

Jorge Macri en el IAEF Jorge Macri en el IAEF

En el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en Recoleta, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: “El equilibrio macroeconómico y el rumbo definido nos vuelven a ubicar en la senda correcta. Acompañamos el esfuerzo que este momento exige, apoyando esa agenda común en la que el Gobierno nacional, el local en nuestro caso y el sector privado tiremos para el mismo lado. Esta vez no podemos darnos el lujo de retroceder ni un paso”.

Fue en la apertura del 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la cumbre anual que reúne a los directivos y especialistas en economía y finanzas más importantes de la Argentina. “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”, fue el lema de esta edición.

“Es tiempo de acelerar, transformar la estabilidad en crecimiento y recuperar el premio al esfuerzo que siempre nos identificó, especialmente a la clase media que empuja, no se rinde, ni pide privilegios”, dijo el Jefe de Gobierno.

Jorge Macri detalló las medidas impulsadas durante su gestión para potenciar el desarrollo del sector privado y afirmó que ya se agilizaron 751 trámites: 650 fueron simplificados, 39 eliminados y 62 digitalizados, como el recupero de saldos a favor de Ingresos Brutos. También destacó que Buenos Aires fue la primera ciudad del país en contar con un marco normativo moderno para criptoactivos.

Y resaltó la importancia de las nuevas herramientas para promover la inversión, con la reciente adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivos –RIGI– impulsado por el Gobierno nacional para atraer grandes inversiones en tecnología, infraestructura y turismo, y la creación del RIMICABA, enfocado en el crecimiento de las pymes mediante el acceso a financiamiento preferencial y exenciones impositivas.

Jorge Macri indicó que con un PIB equivalente al 21% del total nacional, la Ciudad “es el centro financiero y económico más importante del país”. Enfatizó la vocación de actuar siempre como vanguardia regional, y detalló que el distrito porteño cuenta con una red viva y competitiva de 1.839 empresas instaladas que operan activamente.

“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado. Son ustedes quienes invirtiendo, tomando riesgo y generando empleo hacen crecer a la Ciudad y al país. Hoy volvemos a celebrar el éxito del privado y eso es parte del cambio cultural muy importante que estamos atravesando”, dijo el Jefe de Gobierno. Estuvieron el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo; el presidente del Instituto, Pablo Miedziak, y el titular del Comité Organizador del Congreso, Pablo de Gregorio.

En materia fiscal, recordó que el equilibrio y el déficit cero son parte de la manera histórica que tiene el PRO de gobernar, pero aclaró que se decidió ir más allá mediante el reperfilamiento de plazos de deuda y la redefinición de vencimientos. En este sentido, resaltó que en la más reciente salida al mercado internacional el Gobierno porteño logró colocar deuda a una tasa del 7,3%, “la más baja de la historia de la Ciudad: eso equivaldría a un riesgo país de 300 puntos básicos”.

Al referirse a la competencia global por atraer inversiones y talento, Jorge Macri expresó que las claves son “el orden, la previsibilidad, la innovación y una infraestructura urbana moderna”. Y mencionó las grandes obras en ejecución en la Ciudad, como la nueva Autopista Parque Dellepiane, la ampliación del Puente Labruna y el Anillo La Pampa. También la incorporación del sistema de transporte eléctrico TramBus, la licitación de la Línea F de subte y la modernización integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, así como las más de 500 obras en todo el sistema público de salud.

En paralelo, el Jefe de Gobierno subrayó que “la seguridad es una prioridad para que los vecinos vivan mejor y más personas elijan la Ciudad para vivir, invertir o disfrutar”, como sucedió en el road show del piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto en Palermo, que convocó a más de 600 mil personas. Y remarcó el impacto de aplicar el modelo público-privado en la producción de grandes eventos: fueron más de US$ 970 millones solo en 2025.

“No hay disfrute sin seguridad ni desarrollo sin orden. Por eso terminamos con piquetes, acampes y manteros, y recuperamos más de 800 propiedades usurpadas. No cambiaron las leyes ni los jueces. Cambió la decisión política. En la Ciudad la propiedad privada se respeta. Significa devolverles más de 400 millones de dólares y eso es darle certeza al privado que invierte”, indicó Jorge Macri.

Y concluyó con una proyección hacia el futuro: “En los próximos años Buenos Aires continuará consolidándose como el gran centro financiero, tecnológico y de servicios de la región gracias al esfuerzo conjunto de empresarios, inversores y dirigentes. El futuro del país y de esta Ciudad lo construimos entre todos los que creemos que el esfuerzo y el trabajo siguen siendo la mejor manera para progresar y crecer en libertad”.