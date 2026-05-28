Echaron a un estatal del Casino provincial por ser croupier en una sala clandestina

El Gobierno de Mendoza confirmó una dura sanción contra un empleado del Instituto Provincial de Juegos y Casino que fue despedido por trabajar de croupier en una sala de apuestas clandestinas.

El ex agente estatal había presentado un recurso de alzada objetando una resolución del Instituto Provincial de Juegos y Casinos que había rechazado un recurso de revocatoria contra la medida que dispuso su despido.

En 2021 se le inició un sumario administrativo a este trabajador del Casino provincial debido a que fue encontrado en un domicilio ubicado en la calle Salvador, del Barrio Huerto del Sol, en Luján de Cuyo. El empleado estaba operando juegos de azar como crupier en una sala clandestina.

El agente terminó siendo exonerado en 2022, recibiendo la sanción más severa en el ámbito del empleo público, la cual consiste en el despido y en la inhabilitación de volver a ejercer funciones en el Estado.

Tras un reclamo, se anuló esa sanción y se dictó un nuevo acto administrativo dando intervención a la Junta de Disciplina del Casino provincial. Nuevamente el agente fue sancionado con una exoneración.

Los funcionarios del Casino de Mendoza viajaron a un congreso por millón de pesos cada uno Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ El agente fue sancionado por operar como croupier en una sala clandestina. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

La nueva sanción volvió a ser apelada mediante un recurso de alzada señalando que el sumario administrativo caducó por haber transcurrido 6 meses entre la notificación y la resolución.

La resolución del Gobierno

El Gobierno provincial analizó el caso y determinó que “la normativa vigente no prevé un plazo de caducidad para el procedimiento sumarial, sino únicamente plazos de prescripción de la potestad sancionatoria de la Administración”.

“La resolución sancionatoria es coherente, en tanto se deriva razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, resultando los elementos de cargo aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la responsabilidad disciplinaria que le cabe al recurrente”, expresaron las autoridades provinciales en el decreto Nº 893.

Por estos motivos resolvió rechazar el recurso de alzada y dejó firme la exoneración del ex agente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.