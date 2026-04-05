Se mueve el Federal A: Huracán Las Heras y San Martín salen a escena en una jornada clave
El Globo y el Chacarero afrontan desafíos importantes en una nueva fecha del Federal A, mientras FADEP tendrá descanso. Puntos vitales en juego.
El fútbol mendocino vuelve a latir fuerte en el Torneo Federal A con una jornada que puede empezar a marcar el rumbo de sus protagonistas. Huracán Las Heras y Atlético San Martín tendrán acción con objetivos claros, mientras FADEP quedará libre.
Por un lado, Huracán Las Heras se presentará en el estadio General San Martín para enfrentar a Cipolletti, en un duelo exigente ante un rival siempre competitivo. El Globo buscará hacerse fuerte de local y sumar puntos clave para consolidarse en la zona, apoyado en su gente y en la necesidad de sostener regularidad.
Huracán y San Martín se la juegan en el Federal A
En tanto, Atlético San Martín tendrá una parada determinante en casa frente a Atenas de Río Cuarto. El Chacarero irá por su primera victoria en el torneo, con la urgencia de empezar a sumar de a tres para no quedar relegado en la tabla y ganar confianza en este inicio de competencia.
La contracara será FADEP, que tendrá fecha libre y aprovechará la jornada para ajustar detalles y recuperar energías de cara a lo que viene.
Así, el Federal A ofrece un nuevo capítulo con protagonismo mendocino: entre la obligación de ganar, la búsqueda de regularidad y la necesidad de despegar, la fecha aparece como un punto de inflexión para los equipos de la provincia.