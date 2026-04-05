Se mueve el Federal A: Huracán Las Heras y San Martín salen a escena en una jornada clave

El Globo y el Chacarero afrontan desafíos importantes en una nueva fecha del Federal A, mientras FADEP tendrá descanso. Puntos vitales en juego.

El fútbol mendocino vuelve a latir fuerte en el Torneo Federal A con una jornada que puede empezar a marcar el rumbo de sus protagonistas. Huracán Las Heras y Atlético San Martín tendrán acción con objetivos claros, mientras FADEP quedará libre.

Por un lado, Huracán Las Heras se presentará en el estadio General San Martín para enfrentar a Cipolletti, en un duelo exigente ante un rival siempre competitivo. El Globo buscará hacerse fuerte de local y sumar puntos clave para consolidarse en la zona, apoyado en su gente y en la necesidad de sostener regularidad.

Huracán y San Martín se la juegan en el Federal A Formación Huracán Las Heras El Globo no pudo con Juventud Unida de San Luis. Prensa de Huracán Las Heras En tanto, Atlético San Martín tendrá una parada determinante en casa frente a Atenas de Río Cuarto. El Chacarero irá por su primera victoria en el torneo, con la urgencia de empezar a sumar de a tres para no quedar relegado en la tabla y ganar confianza en este inicio de competencia.

La contracara será FADEP, que tendrá fecha libre y aprovechará la jornada para ajustar detalles y recuperar energías de cara a lo que viene.