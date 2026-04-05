La memoria no se borra: la bandera de Godoy Cruz que reavivó la herida más profunda de la Lepra
La bandera de la memoria: en el duelo ante Acasuso, los hinchas de Godoy Cruz volvieron a recordar el descenso de la Lepra en 2002.
El partido entre Godoy Cruz y Acasuso tuvo fútbol, goles y clasificación, pero también un condimento que trascendió lo deportivo: la tribuna.
En medio del encuentro, a los 9 minutos del segundo tiempo, los hinchas tombinos desplegaron una bandera con un mensaje cargado de historia y folclore, apuntando directamente a Independiente Rivadavia. La referencia no fue casual: evocó uno de los episodios más sensibles del fútbol mendocino, el descenso de la Lepra en 2002 a manos del propio Tomba.
Aquel 9 de abril quedó grabado a fuego. Godoy Cruz venció 1-0 a su clásico rival en el Malvinas Argentinas y lo condenó a perder la categoría, en un partido que marcó un antes y un después en la rivalidad provincial.
La bandera que le sacó Godoy Cruz a la Lepra
Desde entonces, la fecha se transformó en una especie de “trofeo simbólico” para los bodegueros, que año tras año la recuerdan con distintas cargadas, pasacalles y mensajes.
Lo que ocurrió ante Acasuso fue una nueva muestra de esa memoria activa. No fue solo una bandera: fue un mensaje directo, una reafirmación de identidad futbolera y un mensaje que volvió a encender la llama de una de las rivalidades más calientes del interior del país.
Porque en Mendoza, el partido no siempre se juega en la cancha. A veces, también se juega en las tribunas… y en la memoria.