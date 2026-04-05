La memoria no se borra: la bandera de Godoy Cruz que reavivó la herida más profunda de la Lepra

El partido entre Godoy Cruz y Acasuso tuvo fútbol, goles y clasificación, pero también un condimento que trascendió lo deportivo: la tribuna.

En medio del encuentro, a los 9 minutos del segundo tiempo, los hinchas tombinos desplegaron una bandera con un mensaje cargado de historia y folclore, apuntando directamente a Independiente Rivadavia. La referencia no fue casual: evocó uno de los episodios más sensibles del fútbol mendocino, el descenso de la Lepra en 2002 a manos del propio Tomba.

Aquel 9 de abril quedó grabado a fuego. Godoy Cruz venció 1-0 a su clásico rival en el Malvinas Argentinas y lo condenó a perder la categoría, en un partido que marcó un antes y un después en la rivalidad provincial.

La bandera que le sacó Godoy Cruz a la Lepra





Godoy Cruz Antonio Tomba. Godoy Cruz Antonio Tomba.

Desde entonces, la fecha se transformó en una especie de “trofeo simbólico” para los bodegueros, que año tras año la recuerdan con distintas cargadas, pasacalles y mensajes.

Lo que ocurrió ante Acasuso fue una nueva muestra de esa memoria activa. No fue solo una bandera: fue un mensaje directo, una reafirmación de identidad futbolera y un mensaje que volvió a encender la llama de una de las rivalidades más calientes del interior del país.

Porque en Mendoza, el partido no siempre se juega en la cancha. A veces, también se juega en las tribunas… y en la memoria.