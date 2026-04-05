Atento, Boca: Cruzeiro fue goleado, está en zona de descenso y llega en crisis a la Libertadores
Cruzeiro, el rival más complejo de Boca en el grupo de la muerte, sufrió una derrota que refleja su alarmante presente a días del inicio de la Copa.
Mientras Boca se prepara para su vuelta a la Copa Libertadores, en el radar aparece un rival que llega con muchas dudas: Cruzeiro, que atraviesa un presente complicado y no logra hacer pie en el Brasileirao.
El alarmante presente de Cruzeiro antes del inicio de la Copa Libertadores
Este fin de semana, el equipo de Belo Horizonte sufrió otro duro cachetazo: cayó 4-1 ante San Pablo como visitante, en un partido que lo dejó muy expuesto. Con esta caída, profundizó un arranque de 2026 tan llamativo como preocupante.
Es que, al cabo de las primeras 10 fechas, Cruzeiro apenas sumó siete puntos y se ubica en el puesto 18°, en plena zona de descenso. Hoy está a dos unidades de Internacional de Porto Alegre, el primer equipo que se estaría salvando y que, además, podría estirar la diferencia si gana el partido que tiene pendiente.
Más allá de este contexto adverso, el equipo dirigido por Claudio Ubeda sabe que la Libertadores no da margen para relajaciones y que cualquier rival puede complicar, más aún si el de enfrente es un brasileño.
Cuándo enfrentará Boca al equipo brasileño
El Xeneize recién se cruzará con Cruzeiro en la tercera fecha del Grupo D, el próximo 28 de abril en suelo carioca. Antes, claro, tendrá dos compromisos clave: el debut ante Universidad Católica en Chile este martes a las 21:30 y, siete días más tarde, la presentación en la Bombonera frente a Barcelona de Ecuador.