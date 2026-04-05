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Atento, Boca: Cruzeiro fue goleado, está en zona de descenso y llega en crisis a la Libertadores

Cruzeiro, el rival más complejo de Boca en el grupo de la muerte, sufrió una derrota que refleja su alarmante presente a días del inicio de la Copa.

Brian Mestre

Brian Mestre

Cruzeiro atraviesa semanas oscuras antes de arrancar la Libertadores.

Cruzeiro atraviesa semanas oscuras antes de arrancar la Libertadores.

Foto: Jean Carniel

Mientras Boca se prepara para su vuelta a la Copa Libertadores, en el radar aparece un rival que llega con muchas dudas: Cruzeiro, que atraviesa un presente complicado y no logra hacer pie en el Brasileirao.

El alarmante presente de Cruzeiro antes del inicio de la Copa Libertadores

Este fin de semana, el equipo de Belo Horizonte sufrió otro duro cachetazo: cayó 4-1 ante San Pablo como visitante, en un partido que lo dejó muy expuesto. Con esta caída, profundizó un arranque de 2026 tan llamativo como preocupante.

Es que, al cabo de las primeras 10 fechas, Cruzeiro apenas sumó siete puntos y se ubica en el puesto 18°, en plena zona de descenso. Hoy está a dos unidades de Internacional de Porto Alegre, el primer equipo que se estaría salvando y que, además, podría estirar la diferencia si gana el partido que tiene pendiente.

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El &uacute;ltimo enfrentamiento entre Boca y Cruzeiro fue en los octavos de la Sudamericana 2024: clasificaci&oacute;n por penales de los brasile&ntilde;os.

El último enfrentamiento entre Boca y Cruzeiro fue en los octavos de la Sudamericana 2024: clasificación por penales de los brasileños.

Más allá de este contexto adverso, el equipo dirigido por Claudio Ubeda sabe que la Libertadores no da margen para relajaciones y que cualquier rival puede complicar, más aún si el de enfrente es un brasileño.

Cuándo enfrentará Boca al equipo brasileño

El Xeneize recién se cruzará con Cruzeiro en la tercera fecha del Grupo D, el próximo 28 de abril en suelo carioca. Antes, claro, tendrá dos compromisos clave: el debut ante Universidad Católica en Chile este martes a las 21:30 y, siete días más tarde, la presentación en la Bombonera frente a Barcelona de Ecuador.

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