¡En minutos! Volaron las entradas para el debut de Boca en la Libertadores ante la Católica en Chile

Los hinchas de Boca agotaron en un instante las 2.000 entradas disponibles para el debut ante Universidad Católica en Chile por la Copa Libertadores.

Boca juega el próximo martes en Chile y su gente dirá presente en San Carlos de Apoquindo.

Boca volvió a demostrar el peso de su gente. En cuestión de minutos, los hinchas xeneizes agotaron las 2.000 entradas disponibles para el debut en la Copa Libertadores ante Universidad Católica, este martes desde las 21.30 en Santiago de Chile.

Luego de varios días de negociaciones entre Conmebol, el club chileno y la dirigencia de Boca, finalmente se confirmó la presencia de público visitante. Y la respuesta fue inmediata: apenas se habilitó la venta este sábado al mediodía, los tickets volaron.

Cómo fue el proceso de registro para la compra de entradas para los hinchas de Boca Juniors Embed No Habrá Venta de Entradas para UC vs. Boca Juniors



Comunicamos que para el partido de este martes 07 de abril, válido por el grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores, entre Universidad Católica y Boca Juniors de Argentina, no habrá venta de entradas a público general local. Le… pic.twitter.com/MxdrZtAcX6 — Universidad Católica (@Cruzados) April 3, 2026 El expendio se realizó de manera online y con un requisito obligatorio: los hinchas debían registrarse previamente en el Registro Nacional de Hinchas. En el caso de los extranjeros, el trámite debía hacerse con pasaporte y servirá también para el ingreso al estadio mediante un sistema de reconocimiento facial.

Las entradas tenían un valor de 38.800 pesos chilenos, lo que equivale a unos 57.000 pesos argentinos. A pesar del costo y los requisitos, la demanda fue total y se agotaron en tiempo récord, marcando el fuerte acompañamiento que tendrá el equipo de Claudio Úbeda.

Dónde se ubicarán los hinchas de Boca en Chile Estadio de la U Católica El estadio Claro Arena de Universidad Católica en Chile, en donde el martes irán los hinchas de Boca. @Cruzados En cuanto a la ubicación, los hinchas de Boca estarán en la Tribuna Ignacio Prieto, en la cabecera norte del Claro Arena. El ingreso será por el sector denominado Codo C, a través de las puertas 64 a 67.