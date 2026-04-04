La contundente decisión de Úbeda en Boca en la previa del debut por Copa Libertadores

Este martes a las 21:30, el Xeneize de Claudio Úbeda hará su estreno en el certamen continental visitando a la Universidad Católica en Chile.

Luego de lo que fue el triunfazo por 1-0 ante Talleres en Córdoba con gol de Adam Bareiro, el Boca de Claudio Úbeda ya cambió el chip y se puso en modo copero, ya que el próximo martes a las 21:30 (hora de Argentina) hará su estreno en la Copa Libertadores visitando a la Universidad Católica en Chile.

Pensando en el encuentro frente al conjunto chileno, donde el cuadro de la Ribera podrá llevar 2.000 hinchas, el DT comenzó a diagramar la logística y los entrenamientos en la previa del estreno. Luego de la victoria en el Kempes, los futbolistas se entrenaron al día siguiente en el predio de Belgrano y por la noche viajaron rumbo a Buenos Aires.

La medida de Claudio Úbeda en Boca pensando en la U. Católica Ante ello, Claudio Úbeda tomó una contundente medida pensando en la U. Católica: este sábado y domingo habrá entrenamientos en Boca Predio, mismo escenario que el lunes por la mañana, aunque ese día tendrá la particularidad que después del almuerzo, la delegación partirá rumbo al aeropuerto para emprender el viaje a Chile.

Claudio Úbeda entrenamiento de Boca Claudio Úbeda decidió que el plantel se entrene sábado, domingo y lunes pensando en el debut por Copa Libertadores. Prensa Boca Juniors Además, estos entrenamientos le servirán mucho el entrenador de Boca debido a que empezará a probar el equipo que jugará en tierras trasandinas. En principio, habrá varios cambios con respecto al once alternativo que utilizó en Córdoba.