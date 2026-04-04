La fuerte medida de Universidad Católica tras confirmar que sí podrán ir hinchas visitantes de Boca

Después de que Conmebol los obligara a darles entradas a los fanáticos de Boca, la Universidad Católica hizo un importante anuncio para su propia hinchada.

Falta cada vez menos para el tan esperado debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. Este martes 7 de abril enfrentará desde las 21.30 a Universidad Católica de Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo (también llamado Claro Arena), en el que será el primer desafío de un Grupo D que promete ser muy peleado.

Parecía que el Xeneize no iba a poder llevar hinchas visitantes a este compromiso, pero Conmebol intercedió y finalmente podrán viajar 2.000 entusiastas azul y oro a suelo trasandino. Pero esto obligó al equipo local a tomar una fuerte medida para con su propio público por cuestiones de seguridad, dados los antecedentes recientes de disturbios y hechos de violencia en el fútbol de dicho país.

Universidad Católica no venderá entradas a sus propios hinchas contra Boca Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cruzados/status/2040099724926067108?s=20&partner=&hide_thread=false No Habrá Venta de Entradas para UC vs. Boca Juniors



Comunicamos que para el partido de este martes 07 de abril, válido por el grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores, entre Universidad Católica y Boca Juniors de Argentina, no habrá venta de entradas a público general local. Le… pic.twitter.com/MxdrZtAcX6 — Universidad Católica (@Cruzados) April 3, 2026 Mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, los Cruzados anunciaron que por la presencia de los fanáticos boquenses, no venderán entradas a sus propios hinchas y solo podrán asistir quienes tengan abono o quienes puedan conseguir tickets transferidos de los que no puedan ir a este compromiso.

Esto implicará una fuerte reducción del aforo local en un estadio que ya de por sí cuenta con una capacidad baja de 20.000 espectadores. A esto hay que restarle las 2.000 localidades que les fueron cedidas a Boca, además de otras tantas por los colchones de seguridad exigidos por los organismos de seguridad y la policía para separar a las hinchadas.