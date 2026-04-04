Presenta:

Deportes

|

Universidad Católica

La fuerte medida de Universidad Católica tras confirmar que sí podrán ir hinchas visitantes de Boca

Después de que Conmebol los obligara a darles entradas a los fanáticos de Boca, la Universidad Católica hizo un importante anuncio para su propia hinchada.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

Universidad Católica recibirá a Boca por la fecha 1 de la Copa Libertadores.

Universidad Católica recibirá a Boca por la fecha 1 de la Copa Libertadores.

@Cruzados

Falta cada vez menos para el tan esperado debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. Este martes 7 de abril enfrentará desde las 21.30 a Universidad Católica de Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo (también llamado Claro Arena), en el que será el primer desafío de un Grupo D que promete ser muy peleado.

Parecía que el Xeneize no iba a poder llevar hinchas visitantes a este compromiso, pero Conmebol intercedió y finalmente podrán viajar 2.000 entusiastas azul y oro a suelo trasandino. Pero esto obligó al equipo local a tomar una fuerte medida para con su propio público por cuestiones de seguridad, dados los antecedentes recientes de disturbios y hechos de violencia en el fútbol de dicho país.

Universidad Católica no venderá entradas a sus propios hinchas contra Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cruzados/status/2040099724926067108?s=20&partner=&hide_thread=false

Mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, los Cruzados anunciaron que por la presencia de los fanáticos boquenses, no venderán entradas a sus propios hinchas y solo podrán asistir quienes tengan abono o quienes puedan conseguir tickets transferidos de los que no puedan ir a este compromiso.

Esto implicará una fuerte reducción del aforo local en un estadio que ya de por sí cuenta con una capacidad baja de 20.000 espectadores. A esto hay que restarle las 2.000 localidades que les fueron cedidas a Boca, además de otras tantas por los colchones de seguridad exigidos por los organismos de seguridad y la policía para separar a las hinchadas.

Por lo tanto, Universidad Católica verá su parcialidad muy reducida respecto de lo que puede llevar habitualmente a los partidos de la liga chilena y demás copas locales. Esta medida despertó el enojo de los hinchas, que protestaron por verse perjudicados y dificultar su asistencia a un partido tan esperado como este.

Archivado en

Notas Relacionadas