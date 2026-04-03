La advertencia sobre Boca de Daniel Garnero, DT de la Universidad Católica: “Si está bien, la podés pasar mal”

Daniel Garnero, DT de la Universidad Católica, anticipó un duro cruce con Boca y advirtió sobre sus virtudes antes del debut del martes en la Libertadores.

Se viene un debut picante entre la U Católica y Boca por la Copa Libertadores y Daniel Garnero ya avisó lo que espera.

El entrenador Daniel Garnero comenzó a jugar el partido ante Boca Juniors por la Copa Libertadores y dejó en claro que no será un desafío sencillo. Desde la vereda de Universidad Católica, el DT mostró respeto, aunque también confianza en su equipo.

"Boca es un plantel con jugadores de altísima jerarquía individual, puede venir anímicamente un poco mejor o un poco peor, pero enfrentar a futbolistas como los que vamos a enfrentar, sabemos que la dificultad la vamos a tener. Si están bien, la podés pasar mal", comentó Garnero en declaraciones a TyC Sports.

Daniel Garnero palpitó el choque contra Boca antes del debut en la Libertadores La frase de Garnero sobre Boca que marca la previa del debut en Libertadores La frase de Garnero sobre Boca que marca la previa del debut en Libertadores TyC Sports "Tenemos que buscar imponer nuestra manera y nuestro juego y no dejar que ellos puedan hacer lo suyo, porque sabemos que lo hacen bien", agregó.

El encuentro se disputará este martes en Santiago, con presencia de público visitante tras varias idas y vueltas en la organización. Finalmente, habrá dos mil hinchas xeneizes en el estadio para un partido que había sido catalogado como de alto riesgo.

Qué dijo Garnero sobre la presencia de hinchas de Boca en San Carlos de Apoquindo Sobre esa situación, Garnero opinó lo siguiente: "A nivel dirigencial vi que estaba muy incómoda la situación, yo la verdad que en ese sentido trato de aislarme. Lo único que quería era ganar ayer (por el triunfo 6-1 ante Palestino) y seguir en esta buena racha que estamos teniendo y después que se dé lo que se tenga que dar. Lo que sí queríamos era jugar en nuestro estadio porque nos hacemos fuerte ahí y es muy importante para nosotros, Por suerte se resolvió de la mejor manera, va a haber visitantes y ojalá no haya ningún inconveniente. Este es un estadio muy lindo, muy moderno y esperemos que las cosas salgan bien", aportó el ex DT de la Selección de Paraguay.